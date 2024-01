El Eldense pone precio a Cris Montes

La plantilla del Club Deportivo Eldense regresa este miércoles a los entrenamientos después de haber disfrutado de los tres últimos días de descanso. La vuelta al trabajo estará pendiente de la situación de Cris Montes, que ha pedido a la entidad facilidades para obtener la carta de libertad y firmar por el Deportivo de La Coruña. Montes no estuvo en las dos últimas sesiones de 2023 porque se encontraba “mal” y ahora habrá que ver cuál es su respuesta después de este parón, a diez días del regreso de la competición.

El Eldense no ha recibido ninguna oferta del Dépor por el jugador. Sí ha recibido el comunicado de su representante, Eugenio Botas, que pidió la semana pasada la carta de libertad por una oferta “irrechazable” del club de Riazor. Cris Montes termina contrato el 30 de junio con el Eldense y el Deportivo de La Coruña le ofrece dos años más un tercero condicionado, con unas cantidades en Primera RFEF superiores a las que tiene firmadas en Segunda División y mucho más altas en caso de ascender con el club blanquiazul.

El Eldense pide 250.000 euros por Cris Montes

Para el Eldense, ese no es su problema y tiene claro que no dejará salir gratis a Cris Montes. Su baja se ha tasado en un mínimo de 250.000 euros porque para dejarle salir gratis puede hacerlo cuando acabe la campaña. Cris Montes fue un jugador importante la pasada temporada, en el año del ascenso a Segunda División, pero esta temporada, la de su estreno en Segunda División, no ha terminado de ser fijo para el técnico. La llamada de un histórico como el Dépor le ha hecho replantearse su futuro, aunque el Eldense y su afición esperan un comportamiento a la altura de su trayectoria profesional y como azulgrana desde que llegó al equipo.