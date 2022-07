Cs Elche pide a PSOE y Compromís licitar sin más demoras el nuevo servicio de transporte a las pedanías

LEER MÁS El equipo de gobierno de Elche anuncia la mejora del transporte a pedanías y el refuerzo de la unidad rural de la Policía Local

El grupo municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Elche ha reclamado este lunes al gobierno municipal de PSOE y Compromís que licite sin más demora, “ni excusas” dice la formación política, el transporte público periurbano en el municipio, que es el que debe dar servicio a la conexión entre las pedanías y el casco urbano.

Eva María Crisol, portavoz de Cs Elche, ha considerado como “parches” la ampliación de frecuencias que, según ha anunciado el ejecutivo municipal, va a ponerse en marcha este mes.

Para Crisol, esa medida supone “mirar hacia otro lado” para no dar una solución definitiva a la problemática de transporte que desde hace tiempo están sufriendo los vecinos del Camp d’Elx. Ha asegurado que esas iniciativas puntuales se quieren alargar hasta el año 2026.

A juicio de la portavoz de la formación naranja, los vecinos del Camp d’Elx “están cansados de medidas que no terminan de resolver el problema y quieren soluciones definitivas, no medidas circunstanciales que se toman para calmar la tensión durante unas semanas o meses pero que no arreglan las deficiencias históricas que sufren en materia de transportes”.

Crisol ha pedido al gobierno municipal “que asuma sus responsabilidades y saque ya a licitación el transporte público periurbano de Elche, sin más excusas”. Ha concluido que “si piensan perpetuar esta precaria situación, sería un fracaso y deberían solicitar a la Generalitat que vuelva a asumir las competencias en la materia”.