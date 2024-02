Elche: Jesús Hernández, pendiente del cupo extracomunitario para ser convocado

Las últimas horas del mercado están siendo intensas en los despachos de todos los clubes de fútbol profesional. En Elche, mucho más con la actividad que se está agitando durante las últimas y la que está pendiente de cristalizarse. Estos movimientos mantienen en vilo el sueño del delantero del filial Jesús Hernández, que ya es habitual con el primer equipo y que tiene pinta de poder debutar con la primera plantilla si no llega un extracomunitario que ocupe la plaza que ha dejado libre Lautaro Blanco.

Jesús Hernández se ha entrenado esta mañana con la misma sonrisa de siempre, aunque con esa incertidumbre de saber si el mercado le dejará ese espacio libre para mostrarse con la primera plantilla. El 'Carnal', como le han apodado en el club y en el vestuario del Elche Ilicitano, podría debutar incluso este viernes en el estadio Martínez Valero. Sería un sueño hecho realidad en casa, donde el 'Gallo', otro de los sobrenombres con los que se le conoce, podría comenzar a desplegar sus alas en el ataque del Elche.

Aunque el Elche ocupase las 25 fichas profesionales, si entre ellas sólo hay una de extracomunitario, Jesús Hernández podría alternar el filial con el segundo equipo durante la segunda vuelta de la temporada. Contaría en el cupo de dos no europeos, pero no sería necesario que tuviese dorsal del 1 al 25. Situación diferente la que ocurriría con Iomar, máximo goleador de toda la Tercera RFEF con 20 tantos, que al no ser sub-23 tendría que abandonar el filial y subir a la primera plantilla.

Por lo que pueda pasar, el Elche CF ha firmado al mediapunta Héctor Peña para incorporarse a la disciplina de Ángel Donato y Nino, en el Elche Ilicitano.