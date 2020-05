El Gobierno dice que la Comunitat no inicia en bloque la desescalada por la falta de test en un “número no desdeñable” de posibles casos de coronavirus

Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Emergencias del Ministerio de Sanidad, ha afirmado este domingo que la Comunitat Valenciana no avanzará este lunes en bloque a la fase 1 de la desescalada porque "había un número no desdeñable de casos sospechosos a los que todavía no se les había podido hacer un test diagnostico".

El Ministerio de Sanidad confirmó el pasado viernes que solo 10 de los 24 departamentos sanitarios de la Comunitat pueden avanzar este lunes a la fase 1 de la desescalada.

Entre las áreas de salud a la que no se ha autorizado a avanzar en el desconfinamiento y que por tanto tendrán que esperar a incorporarse a la fase 1 del plan programado por el Gobierno están las dos de Elche pese a que las cifras oficiales de la Conselleria de Sanidad las sitúan entre las que menos contagios y fallecimientos acumulados tienen en el conjunto de la Comunitat, incluso con cifras mejores que otros departamentos de salud a los que sí se ha autorizado a avanzar hacia la desescalada.

Las autoridades sanitarias del país no ofrecían el viernes ninguna explicación a la decisión adoptada e inmediatamente se exigían por parte de los ayuntamientos de los municipios afectados por no iniciar la fase 1 e incluso por parte de la Generalitat que en boca de Ana Barceló, consellera de Sanidad, afirmaba ayer que valoraban que la densidad de población y características de movilidad de las áreas de la Comunitat podían haber influido en la decisión del Gobierno.

A tenor de lo dicho hoy por Fernando Simón ha sido la falta de realización de test en los casos sospechosos de padecer coronavirus lo que ha provocado que áreas de salud como las de Elche se haya quedado sin poder avanzar en la desescalada: "Había un número no desdeñable de casos sospechosos a los que todavía no se les había podido hacer un test diagnostico”, ha señalado el Centro de Coordinación de Emergencias del Ministerio de Sanidad que ha añadido que cree que esa situación se corregirá "en los próximos días", por lo que entonces "será muy posible que toda la Comunitat Valenciana esté en una situación muy buena para plantearse ese posible nuevo paso".

Simón ha señalado que "se compartirán sin problema" con la Generalitat Valenciana los informes técnicos que explican la decisión del ministerio para a continuación apuntar que los motivos están "muy relacionados” con los "riesgos asociados a la situación epidémica" y no tanto con “las capacidades” de la región que, según ha inicido, son “muy altas en la mayoría de los indicadores y en todos está trabajando de forma muy adecuada".

Simón ha añadido que los protocolos y procedimientos que se están poniendo en marcha van "a favorecer que los próximos día sea muy posible que toda la Comunitat Valenciana esté en una situación muy buena para plantearse ese posible nuevo paso".

"Si se corrigen dos o tres aspectos que hasta ahora no se podían mejorar, porque estábamos en una situación muy diferente de la epidemia, yo creo que la Comunitat Valenciana está en una situación muy buena", ha concluido Fernando Simón.