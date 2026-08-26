Detenido en Monóvar un hombre por el robo de cuatro motos y otros efectos en una finca de Monóvar

La Guardia Civil ha detenido en Monóvar a un hombre que está acusado del robo en una casa de campo del municipio de la comarca del Medio Vinalopó.

El botín que consiguió fue cuantioso. Estaba integrado por herramientas, electrodomésticos, mobiliario de terraza y cuatro motocicletas.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de la Guardia Civil de Sax y se activó tras la denuncia del robo presentada por el propietario de la finca.

El hombre accedió al interior de la casa tras forzar una ventana de la misma.

Los agentes localizaron días después dos de las motocicletas robadas puestas a la venta en una plataforma de compraventa de vehículos usados. Tras contactar con el anunciante y concertar una cita, lograron identificar y detener al hombre que ofrecía las motos, recuperando una de ellas, cuyo número de bastidor coincidía con uno de los denunciados como sustraído.

Tras proceder a la recuperación de esa moto, los agentes de la Guardia Civil procedieron al registro del domicilio del hombre que había sido identificado como supuesto autor del robo, localizando otros efectos denunciados como sustraídos. Ese fue el caso de herramientas eléctricas, pequeños electrodomésticos, un casco y un patinete eléctrico.

El hombre fue detenido y se han localizado otras dos motocicletas robadas, faltando aun por encontrarse uno de los vehículos de dos ruedas denunciados como robados.

Las diligencias instruidas han sido trasladadas a los juzgados de Novelda, quedando el detenido en libertad con cargos.