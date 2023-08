"El cierre del Jaume I ha ayudado a las tareas de los servicios de Limpieza"

Un año más, los servicios de limpieza pública del Ayuntamiento de Elche han demostrado trabajar a un nivel de máximo rendimiento durante las fiestas. Pese a la gran aglomeración de gente por las calles de Elche, los empleados de Urbaser se han esforzado para que cada día las vías públicas amenazaran sin los residuos desechados durante las celebraciones de la jornada anterior.

Claudio Guilabert, concejal de Limpieza del Ayuntamiento de Elche, ha puesto en valor este trabajo y, en primer lugar, quiso destacar en su entrevista por Onda Cero sus palabras de "agradecimiento por la labor de limpieza" resaltando el esfuerzo durante la noche y las primeras horas de la mañana, pero también "en momentos de ola de calor, como en la jornada del arroz de costra, en las que hubo que repartir turnos para cumplir de la mejor forma posible".

Guilabert también quiso agradecer "a la ciudadanía la colaboración para que las calles estuviesen más limpias", si bien destacó que en 2023, según sus datos, se recogieron "300 toneladas de residuos durante las fiestas, 70 más que en 2022". "Levantarnos cada mañana con las calles limpias en es un motivo de orgullo por el trabajo que hacen los encargados de este servicio", ha añadido.

Sin residuos en el Jaime I, pero más en el Vinalopó

El edil de Limpieza destacó que el hecho de cerrar el parque Jaime I "facilitó las labores de limpieza", aunque esta decisión provocó que los jóvenes ilicitanos se movieran por otras zonas. "Esto no sólo era una cuestión de salud pública por el botellón, sino también por las labores de limpieza en este emblemático parque, que no se ha visto afectado por la basura". "No hemos prohibido nada que ya no lo estuviera; por ley, no se puede hacer botellón y lo único que hemos hecho es no mirar hacia otra parte", puntualizó.