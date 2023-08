"Hemos recibido muchas quejas por los precios abusivos en las barras durante las fiestas de Elche"

El final de las fiestas de Elche deja también tiempo para el balance de lo bueno y de lo que puede ser mejorable. Mucho se ha hablado del cierre del parque Jaume I, en el centro de la ciudad; de la gran cantidad que salió a la calle o de número de barras, hasta 33, que se sacaron a la vía público. Pero también hay otros aspectos importantes a tener en cuenta como, por ejemplo, el precio de las consumiciones en esos diferentes puntos de venta, con copas a ocho euros y cervezas, a cuatro.

Paqui Solves, presidenta de la plataforma Hostelería Ilicitana, ha señalado este aspecto como algo a mejorar de cara a futuras ediciones de las fiestas: "Hemos recibido muchas quejas por los precios abusivos, muchas; no podemos tirar la piedra y esconder la mano, y debemos mirarnos a nosotros mismos para ver qué podemos mejorar y qué debemos permitirnos".

Desde su punto de vista, más que cerrar los parques para evitar el botellón de los jóvenes, hay que pensar "en que la sociedad, en su conjunto, tiene mucho que ver en que las cosas vayan mejor o peor, por lo que no podemos pensar que siempre es culpa del otro, no debemos escurrir el bulto".

Solves entiende que "cada uno en su negocio hace lo que quiere, lo que puede o lo que le dé la gana", pero también debe asumir que si la gente ha consumido más o menos en la hostelería no ha sido por el cierre del Jaime I porque, según la presidenta de la plataforma Hostelería Ilicitana, "los jóvenes se han ido a otros puntos, como por ejemplo a la ladera del río Vinalopó, que a la una de la madrugada estaba llena de chicos y chicas bebiendo". "O se pone un tope o debemos estar abiertos a recibir críticas ya que algunos precios son abusivos y la gente joven y no tan joven no se lo puede permitir; todos debemos divertirnos, pero hay que marcar una línea con sociedad y desde el cargo que represento no estoy de acuerdo con los precios", insiste.

Por otro lado, también ha cuestionado las críticas a la "improvisación" por no cerrar al tráfico la calle Maestro Albéniz porque, según ella, "hubo reuniones con los profesionales del ocio de Elche, desde semanas atrás, y entiendo que todo son aspectos que deberían haber quedado claro en esos encuentros".

De estos y otros temas ha hablado en esta entrevista realizada en Más de uno Elche.