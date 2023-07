Christian Bragarnik ya está en Elche. El empresario argentino ha regresado este martes a las oficinas del estadio Martínez Valero para poner en la primera línea de la planificación deportiva y valorar las propuestas que le ha puesto sobre la mesa la dirección deportiva que lideran Sergio Mantecón y Mauro Óbolo.

El primer contratiempo que tiene que solucionar el dueño del Elche pasa por la grave lesión de John Chetauya. El centrocampista murciano, de origen nigeriano, tendrá que estar unos cuatro meses de baja y su lesión supone un grave contratiempo para el técnico Sebastián Beccacece. Precisamente, Bragarnik ha ya ha tenido tiempo de reunirse con el entrenador para ponerse al día de sus necesidades y de sus preocupaciones.

Otro tema pendiente de cerrar pasa por la cesión de Germán Valera, del Atlético de Madrid. El Real Zaragoza ha cogido ventaja para la cesión de este futbolista del agrado de la dirección deportiva. La llegada de Fran Pérez, que fue titular en el último amistoso del Valencia, sólo depende de que Rubén Baraja acepte su préstamo. Para ello, antes espera la incorporación de Sergi Canós.

En el apartado de salidas, la venta de Lucas Boyé no está en los planes de la propiedad, lo que no quiere decir que no pueda producirse si llega una oferta muy interesante. Más abierta está el posible traspaso de Ezequiel Ponce, que tiene mercado en Grecia y Turquía.