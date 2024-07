AHSA critica la destrucción de vegetación autóctona en la creación del sendero del Vinalopó en Elche

La asociación Amigos de los Humedales del Sur de Alicante (AHSA) ha calificado de “inaceptable” que la creación del sendero del Vinalopó que ha proyectado el Ayuntamiento de Elche suponga “la destrucción” de vegetación autóctona de ribera en las orillas del río Vinalopó, sobre todo caña. El grupo ecologistas considera el proyecto “completamente lesivo” para la protección de los hábitats acuáticos del río Vinalopó.

Dicen los ecologistas que hace unos días maquinaria pesada ha empezado a desbrozar esa vegetación al borden del cauce del río en el entorno de la confluencia del río Vinalopó con la Vereda de Sendres, que es, insiste, “un tramo del río especialmente bien conservado donde es frecuente la presencia de diferentes especies de aves ligadas al medio acuático y donde la especie botánica predominante es el carrizo, planta autóctona que conforma un ecosistema, el carrizal, idóneo para decenas de seres vivos entre las que destacan las aves”.

AHSA considera “un verdadero fraude” la actuación. De ella considera que “lejos de pretender la restauración de hábitats naturales es una burda excusa para sufragar la construcción de un sendero con fondos que deberían ir dirigidos a verdaderos proyectos de restauración ambiental”. “Es una obra que no solo no tiene absolutamente nada que ver con la mejora del medio natural sino que está provocando un grave impacto ambiental en un tramo del río Vinalopó muy bien conservado, hasta ahora”, ha afirmado Sergio Arroyo, miembro de la entidad ecologista que también ha arremetido también contra la Conselleria de Medio Ambiente por “plegarse a las demandas del Ayuntamiento de Elche de construir un sendero en torno al río Vinalopó sin importar el grave impacto ambiental del proyecto” y “por no realizar una adecuada calendarización de los trabajos, tanto por realizar el desbroce de la vegetación palustre durante la temporada reproductora” de aves “como por la instalación masiva de plásticos en vez de realizarlo por etapas para minimizar los riesgos”.