El refugio antiaéreo del Paseo de Germanías de Elche va a ser visitable a partir de este viernes

Este próximo viernes, día 11 de abril, va a abrir sus puertas al público el refugio antiaéreo del Paseo de Germanías de Elche. Las visitas se pueden concertar desde este lunes a través de la página web del Ayuntamiento de Elche.

Ese espacio se ha recuperado en el marco de la rehabilitación del Jardín de la Concordia en cuyo subsuelo se encuentra y, según ha informado el Consistorio ilicitano, podrá visitarse de lunes a viernes de 10:00 a 13:30 horas en grupos de 15 a 21 personas.

Las visitas del público en general han de solicitarse con una antelación de tres días, al tiempo que en el caso de las específicas dirigidas a escolares tendrán que estar aprobadas como actividad extraescolar por el Consejo Escolar del centro docente.

La visita al refugio será gratuita, el recorrido tiene 117 metros de longitud y una duración aproximada de 45 minutos.

El túnel subterráneo no es accesible para personas con movilidad reducida ya que no dispone de ascensor, sino de dos escaleras de 87 peldaños cada una. Además, no dispone de cuartos de baño y en caso de ir con bebés, los carros deberán permanecer plegados durante toda la visita. Asimismo, en esas visitas no se admitirán mascotas.

Trece refugios antiaéreos

El refugio antiaéreo del Paseo de Germanías es uno de los trece está documentado que se construyeron en Elche durante la Guerra Civil española con el objetivo de proteger a la población de posibles bombardeos, sin bien, afortunadamente, la ciudad no sufrió ninguno en el transcurso de la contienda bélica.

De todos los refugios antiaéreos urbanos, el de Paseo de Germanías, es el más complejo arquitectónicamente ya que está conformado por dos largos pasillos paralelos unidos por cuatro pasillos transversales, a los que se llega tras descender 18 metros. Su suelo original de tierra apisonada y paredes de mampuesto, fueron revertidas de hormigón en la década de los años 50.

El espacio musealizado cuenta con paneles informativos y fotografías, así como con señalización e iluminación durante todo el recorrido.