El Ayuntamiento de Elche tramita 7600 ayudas de 150 euros al pago del IBI de 2018

El Ayuntamiento de Elche ha recibido este año 7600 solicitudes de ayudas para el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de 2018. De ellas 6691 han sido estimadas, 785 desestimadas y 76 se encuentra en fase de requerimiento, según ha explicado este jueves la concejala del área de Gestión Tributaria Patricia Maciá que ha añadido que los principales motivos de las desestimaciones de las ayudas solicitadas se deben a que los solicitantes superan los límites de ingresos, no están empadronados en la vivienda o porque el valor catastral supera los 60.000 euros.

Según ha informado Maciá, el 28% de los requerimientos no se encuentran al corriente de la Agencia Tributaria, el 26% no han acreditado la titularidad y el 23 % no se encuentra al corriente de alguna de sus obligaciones con el Consistorio.

La concejala de Gestión Tributaria ha subrayado que se han pagado todas las ayudas de 150 euros que han sido estimadas al IBI, lo que supone más de 900.000 euros.

En cuanto a las solicitudes por edad de los solicitantes, el 23% corresponden a personas entre 41 y 50 años, el 21,29% a personas de 61 a 70 años y el 195% a personas de 51 a 60 años. También se han presentado 105 solicitudes de ciudadanos de 91 a 100 años.

Por valor catastral, el 61% de las solicitudes presentadas han sido de viviendas de valor catastral de entre 20.000 y 40.000 euros.

Por código postal y calles, la concejalía ha estimado que en primera posición de solicitudes se encuentra el barrio de Carrús, seguido del Sector V.