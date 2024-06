Lucía Candel, presidenta de AETE: "Hemos tenido clientes haciendo auto-stop por falta de taxis"

Imaginen la escena: una pareja de huéspedes de un hotel de Elche tiene que llegar al aeropuerto tras su estancia en Elche y no consiguen un taxi. Terminan haciendo auto-stop a fin de no perder su vuelo y lo que habían sido unas vacaciones de ensueño se convierte en una pesadilla. Esta escena la ha hecho púbica la presidenta de la Asociación de Empresas Turísticas de Elche, Lucía Candel, quien además, según explica en esta entrevista, afirma que no es un caso esporádico, sino que se viene dando con cierta frecuencia ante la falta de taxis. Por ello, insiste en la necesidad de que se concedan mas licencias y lleguen a Elche las VTC como Uber o Cabify.

Candel, analiza también las previsiones de ocupación para los meses de julio y agosto que esperan alcanzar el 95%.