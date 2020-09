"El 40% de bares y restaurantes de Elche pueden verse obligados a reducir sus plantillas antes de fin de año"

Entrevista con Paqui Solves, vicepresidenta de la Asociación de Hostelería de Elche, con la que analizamos el momento por el que atraviesa este sector a partir de datos preocupantes como que el 20% de los establecimientos no han vuelto a abrir tras el final del estado de alarma. Insiste en que este sector necesita apoyo del ayuntamiento y del estado, afirma que muchos todavía no han cobrado las ayudas aprobadas y augura que si no se toman medidas se perderán un 40% de puestos de trabajo.

Paqui Solves / Asociación de Hostelería de Elche