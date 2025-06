Aprender un idioma no tiene edad con los cursos en el extranjero de Top School

Aprender no tiene edad y así se demuestra con el aumento de adultos que deciden hacer un breve paréntesis en su dia a dia para desplazarse a otros países y mejorar o aprender un idioma. Eso sí, lo mejor es hacerlo con el respaldo de una escuela con experiencia en este tipo de formación que dispone de una amplísima oferta de aprendizaje que abarca no solo las clases en el país elegido, sino también el alojamiento y el respaldo ante cualquier contingencia. Es el caso de To School que ofrece estos cursos de idiomas para adultos en países como Inglaterra, Irlanda, Malta, Francia, Alemania, Italia, Canadá y Australia.

Hoy hablamos de ello con Andrea Valero, asesora lingüística de Top School.