Vila-real ha rebut 328 sol-licituts per accedir a les ajudes Parèntesis del Pla Resistir

L'Ajuntament de Vila-real ha rebut un total de 328 sol•licituds de xicotetes empreses i autònoms per a accedir a les ajudes Parèntesis del Pla Resistir, destinades a aquells sectors més afectats per la pandèmia, com a bars, restaurants o centres esportius.

Una vegada revisades les sol•licituds per part de la Regidoria d'Economia, cadascuna d'aquestes micropimes rebrà 2.000 euros més altres 200 per cada treballador de l'empresa.

En total, les ajudes del Pla Resistir a Vila-real estan dotades amb 1.283.267 d'euros, dels quals l'Ajuntament aporta 192.000 euros, la Generalitat destina 802.041 euros i la Diputació, els altres 288.736.