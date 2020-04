Vila-real paga als proveïdors de serveis necessaris factures pendent

El ple ordinari del mes d'abril ha aprovat dues noves relacions de despeses per a saldar pagaments a empreses seguint el criteri marcat des de l'Alcaldia de donar prioritat al pagament a proveïdors en l'actual crisi provocada per la pandèmia de coronavirus. L'import de les dues relacions de despeses ascendeix a prop de 257.000 euros i correspon a treballs i serveis prestats per empreses durant el passat 2019, la majoria durant l'últim trimestre de l'any.

Del total de factures, l´import de 239.558 euros, correspon a serveis necessari, validats tant pels tècnics dels diferents departaments com pels regidors delegats dels mateixos però que “per diferents motius la seua contractació no ha sigut possible, bé perquè el servei s'ha generat de manera urgent o extraordinària o bé per la complexitat a l'hora d'elaborar les licitacions”segons ha explicat el regidor d´Economia, Xus Madridal. Es tracta de serveis com tractament d'aigües residuals, neteja d'instal·lacions municipals, servei de grua, la mitja hora gratuïta de l'aparcament de la plaça Major o l'autobús urbà.

Per altra banda, els 17.418 euros restants corresponen a l'escola infantil municipal gestionada per la cooperativa El Solet, un pagament subvencionat per la Generalitat Valenciana i que correspon als mesos de setembre i novembre de 2019.

Per cert que també el ple d´abril ha donat llum verda al canvi del festiu local del 18 de maig a l'11 de setembre, després de la suspensió de les festes patronals de maig en honor a Sant Pasqual.