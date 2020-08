Vila-real organizta una baixà de la patrona amb vehicle

La imatge de la Mare de Déu de Gràcia, es reuneix amb els seus fidels en el nucli urbà de Vila-real este pròxim divendres i romandrà en l´Esglèsia fins el diumenge 13 d´agost. La baixà de la imatge de la patrona és el primer acte de la programació de celebracions religioses que el Bisbat, en comunicació amb l'Ajuntament de Vila-real, ha preparat per a les dates en què tradicionalment s'han celebrat les festes. Actes tots ells adaptats als protocols de seguretat i aforaments per la pandèmia.

MESURES EN CADA ACTE: El trasllat de la Mare de Déu de Gràcia el 4 de setembre no podrà ser a coll dels seus portadors, i baixarà en un vehicle, acompanyada a peu pels seus portadors i la regidora d'Ermita, i podrà ser rebuda al carrer pels veïns que ho vulguen, sempre que guarden la distància de seguretat. La recepció es trasllada de la zona de Carmelites fins a l'església Major Sant Jaume, on una representació oficial l'esperarà, amb un aforament màxim de 400 persones. La Unió Musical La Lira sonarà des de la plaça de Colom i es prescindeix enguany de la processó i ofrena.

Per a la missa solemne del diumenge (18 h), es redueix aforament i substitueix la processó per una desfilada claustral. La celebració serà retransmesa per televisió. En el pas pel mantell solidari en l'Arxiprestal -dissabte 5, 12 h- no es permetrà el contacte amb la imatge, encara que sí que podran dipositar-se els donatius d'aliments destinats a Càritas. El diumenge 13, es trasllada en vehicle de nou fins a la seua ermita la imatge de la patrona. A més d'aquests actes, el divendres 11 de setembre, a les 19.30 h, se celebrarà una missa funeral per totes les persones que van morir durant els mesos de confinament.