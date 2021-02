Vila-real commemora la fundació de la ciutat sense actes per la pandèmia

Vila-real compleix 747 anys. La ciutat celebra la seua fundació, enguany , sense programació d'actes a causa de les restriccions per la pandèmia.

No hi ha celebració però si temps per a recordar el passat de la ciutat, que enguany tan sols arribarà als col•legis de la ciutat, que d'una forma didàctica recordaran la importància de la figura de Jaume I per a la ciutat.

El 20 de febrer de 1247, és la data que Jaume I va concedir la Carta Pobla un document que determina la creació de nova planta del nucli urbà, la concessió de drets, privilegis i beneficis per als ciutadans de Vila-real.