Vila-real autoritza els establiments a exposar els seus productes en la via pública

L'Ajuntament de Vila-real ha autoritzat els establiments de la ciutat a exposar els seus productes en la via pública, enfront dels seus locals, durant la campanya de rebaixes d'hivern, amb totes les mesures de prevenció per la covid-19, com una forma d’incentivar les compres en el comerç local en un moment d'especial dificultat per a aquest sector. L'autorització s'ha aprovat a petició de la Unió de Comerç de Vila-real, que ha sol•licitat l'ocupació de la via pública en tots els carrers per als vianants del centre i en tots els comerços les voreres dels quals ho permeten, per a poder exposar els productes de venda.

Segons la resolució, els comerços podran exposar els seus productes en la via pública, enfront dels seus establiments, fins a l'últim dia del mes de febrer de 2021. Els propietaris dels establiments comercials autoritzats hauran d'aplicar les mateixes condicions de prevenció per la covid-19 normativament exigibles a l'interior de l'establiment, segons consta en la resolució d'Alcaldia. A més, els productes en exposició en la via pública no hauran de dificultar el pas de persones i de vehicles, en cas necessari, pels carrers per als vianants de la zona centre. La mesura no sols s'aplica a les zones per als vianants sinó també en aquells carrers en les quals l'amplària de les voreres ho permeta, sempre sense dificultar la circulació de vianants i garantint la seguretat. L'autorització es realitza en precari, de manera que podrà revocar-se totalment o parcialment en qualsevol moment per raons d'interés públic.