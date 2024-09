Los trabajadores de Marie Claire vuelven a sus puestos tras un año de incertidumbre

Los trabajadores de Marie Claire han vuelto esta mañana a su centro de trabajo, después de más de un año sin pisar las instalaciones y tras meses de incertidumbre sobre su futuro laboral. Se ha incorporado todo el equipo de mantenimiento y 7 trabajadores de la sección de semiacabado.

La idea es que a partir de ahora se vayan cada día incorporando empleados de las diferentes secciones para que antes del 30 de septiembre, que es cuando se termina el ERTE, estén todos los trabajadores en sus puestos.

Todavía está pendiente de firma la venta oficial de la empresa al nuevo propietario, For Men, que no se ha podido materializar por trámites burocráticos, aunque los sindicatos aseguran que no hay peligro de que se eche atrás. Fuentes de la empresa han explicado que la previsión es que se firme la venta antes del 18 de septiembre.

La empresa Marie Claire se ha adquirido por 250 mil euros pero la compradora ha consignado 3 millones de euros en el juzgado para asumir deudas, garantizar los puestos de trabajo durante los 3 próximos años, adquirir la maquinaria e invertir en modernización. For Men, ya anunció en un comunicado su intención de mantener como único centro productor de la marca la empresa de Vilafranca y la idea de abrir una nueva línea joven.