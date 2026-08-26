Los silvicultores alertan de que la Sierra de Espadán tardará 45 años en recuperar el corcho

Los silvicultores de la Comunitat Valenciana calculan que el incendio de Vall d´Uixó, que afectó a 9.600 hectáreas, ha destruido cerca de una cuarta parte de su producción total de corcho. Según un estudio del CEAM, el Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo, el fuego ha arrasado una superficie de 1.500 hectáreas de alcornocal.

El presidente de la Asociación de Silvicultores, Adolfo Miravet, señala que tendrán que esperar al menos diez años para poder empezar a retirar todo el corcho quemado y después serán necesarias dos cosechas más para recuperar una producción de calidad, lo que sitúa el horizonte de total recuperación en unos 45 años dada la gran superficie afectada y la dificultad de sacar el corcho quemado.

La situación se complica además por la pérdida de otros aprovechamientos forestales. En la zona afectada estaba previsto poner en marcha un proyecto de ganadería que ahora no podrá desarrollarse, mientras los silvicultores miran con preocupación a la llegada de lluvias torrenciales por el riesgo de erosión y arrastre de tierras. Confían, no obstante, en que los bancales puedan ayudar a contener el suelo.

El incendio, que comenzó hace un mes, todavía no se ha dado por extinguido y dejó un perímetro de unos 85 kilómetros. El próximo 10 de septiembre, el conseller de Agricultura tiene previsto visitar la zona para conocer sobre el terreno los daños y las necesidades de recuperación.