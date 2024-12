El sector cerámico sale de la crisis con una pérdida del 13% del empleo entre 2021 y 2023

La sede de ASCER ha acogido hoy la presentación de la actualización del “Estudio de impacto socioeconómico del sector de azulejos y pavimentos cerámicos y su relevancia para la provincia de Castellón” realizado por ASCER y PwC España, en el marco del convenio suscrito con la consellería de Hacienda y Economía de la Generalitat Valenciana.

Ha inaugurado la jornada, el presidente de ASCER, Vicente Nomdedeu Lluesma, quien ha puesto en valor el trabajo conjunto entre el sector público y privado, refiriéndose al convenio de ASCER con la consellería de Hacienda, que permite al sector acometer iniciativas “que no solo son una herramienta para el desarrollo y fortalecimiento de nuestra industria si no que son esenciales para construir un futuro más próspero y resiliente, en la provincia y en la Comunitat Valenciana”. Sobre el informe que hoy se ha presentado ha destacado que “se trata de un análisis que no solo refleja cifras, sino que narra la realidad de un sector estratégico para la economía de Castellón, la Comunitat Valenciana y España” la actualización del estudio muestra “la huella que ha dejado en el sector la crisis de costes, que finalmente derivó en una crisis de demanda” los resultados “evidencian la necesidad de fortalecer nuestra posición frente a un entorno global cada vez más competitivo dado el impacto que genera el sector en toda la cadena de valor, beneficiando a múltiples áreas de la economía”.

Compromiso de la Conselleria de Hacienda con el sector cerámico

La consellera de Hacienda y Economía de la Generalitat Valenciana, Ruth Merino, en la clausura de la jornada ha anunciado que la Conselleria de Hacienda mantendrá su apoyo al sector cerámico en los próximos presupuestos de la Generalitat porque se trata de una industria “estratégica para la Comunitat Valenciana, que defiende el empleo de calidad y que lidera con sostenibilidad e innovación”.

“Renovamos nuestro compromiso de seguir apoyando al sector cerámico porque la estabilidad y el progreso de la Comunitat también dependen de la fuerza de industrias como la cerámica, que contribuyen al crecimiento económico y consolidan nuestra posición en los mercados internacionales”, ha manifestado la titular de Hacienda.

El sector cerámico reduce producción un 33% entre 2021 y 2023, pero limita la pérdida de empleo al 13%

El estudio del “Impacto socioeconómico del sector de azulejos y pavimentos cerámicos en España en 2023 y su relevancia para la provincia de Castellón” es una actualización de la anterior versión realizada en base a los datos de 2021. Las principales conclusiones de este informe recogen que, a pesar de ser un sector muy globalizado, que ha visto afectadas sus principales magnitudes, como la producción y la rentabilidad debido a la evolución de los costes y de la demanda exterior, ha hecho un esfuerzo por retener el talento y sigue siendo un motor de generación de riqueza y empleo, especialmente para la provincia de Castellón. De hecho, entre 2021 y 2023, a pesar de acumular una caída en la producción del 32,9%, la plantilla solo se redujo un 13,1%.

El sector representa el 22% del PIB industrial de la Comunidad Valenciana y un tercio del PIB de Castellón

El impacto total del sector de azulejos y pavimentos cerámicos sobre la economía ascendió a 6.522 M€ en 2023, lo que equivale al 3% del PIB industrial español (2,4% en 2021). De hecho, por cada euro de PIB directo generado por el sector, se generaron 3,5 euros adicionales en el PIB total. El peso del sector es del 22,2% sobre el PIB industrial de la Comunidad Valenciana (19,7% en 2021) y un 32,2% del PIB total de la provincia de Castellón (23,3% en 2021).

Entre 2021 y 2023, el impacto total del sector en el PIB español creció un 7,5%. Este aumento se debe principalmente al incremento de los costes del sector (proveedores en la cadena de valor), que ha impulsado el impacto indirecto. Sin embargo, el impacto directo cayó un 9% debido a la pérdida de rentabilidad del sector.

El clúster cerámico destaca por su importante efecto tractor y multiplicador en la economía. En Castellón, representa el 28% de la cifra de negocio industrial y el 46% del empleo del sector. A nivel de la Comunidad Valenciana, estos valores se sitúan en el 7%.

Además, el sector fabricante de azulejos y baldosas cerámicas generó más de 90.000 empleos entre directos, indirectos e inducidos en 2023, lo que supone el 3,8% del empleo industrial de España (2,5% en 2021). Además, representa el 19,8% del empleo industrial de la Comunidad Valenciana (14,3% en 2021) y el 26,4% del total del empleo de la provincia de Castellón (21,2% en 2021). Por cada empleo directo del sector, se generan 5,2 empleos adicionales a la economía española (3 en 2021).

El sector cerámico muestra una propensión exportadora cinco veces superior a la media española. El 53,2% de las exportaciones tienen como destino Europa y desempeña un papel clave para las autoridades portuarias de Valencia y Castellón.