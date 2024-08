Rodrigo Cuevas revoluciona al público del Som Festival de Castelló con un show "rebelde" y bailable

"Bienvenidos a la romería más importantes de vuestra vida", exclamó Rodrigo Cuevas al público del Som Festival, quienes la noche de este pasado viernes se citaron en el Real Club Náutico de Castelló para disfrutar en vivo de la música del cantante asturiano. Lo primero que hizo el artista fue, además, salir desde las gradas del recinto para dirigirse hacia la pista y empezar a cantar. Desde entonces, no dejó de sorprender con un show bailable y lleno de humor, ironía y reivindicación.

"Os preguntaréis por qué tengo tanta obsesión con las romerías. Dios me hizo así el primer día y ya no me quiso deshacer. Nosotros solo vivimos en una romería. Una romería detrás de otra. Es el lugar perfecto para ser y sentir", explicaba Rodrigo Cuevas a su público, a quién le decía además que la libertad es como una yogurtera. "¿Cuántos de los que la tenéis la usáis? Con la libertad pasa igual, la tienes ahí, piensas que funciona, pero cuando vas a buscarla, faltan 'vasos' o directamente no la tienes. Hoy la ejerceremos", sentenciaba el músico, quien pedía además al público de Castelló que se dejara de formalidades, fuera "rebelde" y lo diera todo.

Rodrigo Cuevas fue galardonado en 2023 con el Premio Nacional de las Músicas Actuales por la "singularidad" de su obra con una "propuesta trascendente" que une música tradicional folclórica y música popular contemporánea, así como por crear un proyecto artístico que apuesta fuertemente por la diversidad. Todo eso quedó anoche reflejado en el Som Festival.

En su "Romería" no faltaron temas como 'Más animal', 'Allí arribita', 'Arboleda Bien Plantada', 'Valse', 'Casares', 'El día que nací yo', 'Dime, ramo verde', el 'Como ye' dedicado a su tierra Piloña, 'Xiringüelu' o una de sus canciones más famosas 'Veleno'. Canciones en las que el asturiano se acompaña de un amplio elenco de bailarines y músicos.

En el Som Festival, Rodrigo Cuevas se animó además con un pequeño striptease, brindó con licor de arroz y bajó en diferentes ocasiones del escenario para interactuar directamente con el público. Por su parte, los castellonenses no se quedaron atrás, subidos a las sillas o directamente de pie bailando una canción tras otra. La noche de este pasado viernes será recordada por el "Ai la la la" tan característico del asturiano, que fue convertido en himno.

"Mare meua, què bé. Moltes gràcies", exclamó Cuevas en valenciano, a lo que le siguieron muchas otras frases durante la noche. El artista está acostumbrado a entregarse por donde pasa y es así que decidió cerrar su show cambiando de traje, para vestirse de rojo y entonar canciones tan reivindicativas como 'Rambalín". Una canción cuya letra explica la historia de Rambal, un transformista español que murió asesinado en Gijón.

El Som Festiva afronta la recta final de su cuarta edición

El Som Festival ha superado así al ecuador de la programación de su cuarta edición y se prepara para seguir la fiesta con Mikel Izal, con la banda invitada Ciudad Jara, el 14 de agosto; y el Souvenir Retro Fest cerrando el cartel el 17 de agosto.