Rafa Simó se postula como único candidato a ocupar la secretaría general de Castelló

Los socialistas de Castelló celebrarán el próximo sábado su asamblea de la que saldrá el nuevo secretario local. Todo apunta que Rafa Simó liderará la agrupación de Castellón. Los militantes cercanos al anterior secretario de la agrupación local, de momento, no presentarán candidatura.

El ex concejal y actual diputado autonómico, Rafa Simó, ha hecho un llamamiento a la unidad y ha explicado que creará grupos de trabajo sectoriales e implicará a todos los cargos institucionales en la dinámica de la agrupación.

La sede del PSPV-PSOE de Castelló acogía durante la tarde de ayer una reunión de trabajo con cerca de 50 militantes de apoyo a la candidatura de Simó a la secretaría general del partido. El proyecto que lidera, ha dicho, está marcado por “la renovación, la unión de diferentes sensibilidades y el consenso” y ha hecho un llamamiento a la unidad y a la integración “porque en el PSPV no sobra nadie que quiera trabajar y a partir del 15 de junio tenemos que ser un partido mucho más cohesionado y más fuerte”.

Respaldo de la militancia

A la reunión de esta tarde, han asistido diferentes cargos públicos como la senadora, Eva Redondo; el diputado autonómico, José Luis Lorenz; el portavoz adjunto del grupo socialista en el Ayuntamiento de Castelló y diputado provincial, José Luis López; la concejala Mary Carmen Ribera; la secretaria de Dependencia del PSPV-PSOE, Mariví Garrido; el secretario de Organización del PSPV-PSOE de la provincia, Joan Morales; y la candidata a las elecciones europeas, Gema Soriano.

También el ex alcalde Daniel Gozalbo; Ignacio Subías, que fuera secretario general de la agrupación, portavoz en el ayuntamiento y diputado autonómico, entre otros cargos; el ex presidente de Puertos del Estado, Paco Toledo; el ex director general de Urbanismo, Vicente García Nebot; la ex concejala socialista Paqui Cardo, o el ex director del área de salud de La Plana, Miquel Rovira.

Otros militantes que han mostrado su apoyo a la candidatura de Rafa Simó son los diputados por el Congreso, Susana Ros y Artemi Rallo; el concejal socialista Jorge Ribes, el ex conseller Javier Sanahuja, los ex concejales David Donate, Isabel Granero Fina Gimeno; o el ex secretario del PSPV en la Plana Alta, Félix Rodríguez.

En este primer acto público, también han estado presentes numerosos militantes como Javier Peris, Juan Manzanedo, Isidoro Conde, Joan Franco, Andrea González, Patricia Robles, Àngels Mañez, Miguel Ángel Moro, Emilio Llanos, José Tomás Garrido, Javier Garriga, Adrián Monge, Juanvi Gual, Román Alba, Clemente Agost, Vicente Ahís, Vicente García Nebot, Salva López, Kevin Rost, Amparo Panadero, Itziar Lafita, Isabel Sabater, Joan Morales, Fabrizio Muzzati, Pepe Guaita, Tico Tirado, Antonio Mateu, Salvador Calatayud, Luis Peris, Aurora Martínez, Marisa Miró, Salvador Calatayud, entre otros.