El PSPV asegura que un informe de la Policía Nacional ratifica que Ramírez (PP) acumuló 170 multas impagadas en zona azul

El PSPV-PSOE de Castelló ha asegurado que un informe de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de la Policía Nacional ha constatado que el vehículo utilizado por el concejal de Movilidad del Partido Popular en el Ayuntamiento de Castelló, Cristian Ramírez, “ha sido sancionado en un total de 170 ocasiones por estacionar indebida o incorrectamente en aparcamiento habilitado por las O.R.A. en la ciudad de Castelló”.

Los datos de la investigación policial, según ha notificado la Fiscalía Provincial al Grupo Municipal Socialista, “son de por sí solos lo suficientemente escandalosos como para exigir la dimisión inmediata del señor Ramírez, un cargo público del PP que ha engañado a los y las castellonenses, que ha mentido en sesión plenaria al negar las acusaciones socialistas y que ha generado un claro coste económico al erario público al no pagar las multas acumuladas”.

La portavoz socialista, Patricia Puerta, acompañada por el edil Jorge Ribes, que fue quien desveló estos hechos en el pleno celebrado el pasado mes de enero, y por el resto de miembros del Grupo Municipal del PSPV-PSOE, ha señalado que “Ramírez no puede seguir ni un minuto más como edil, y como mucho nos tememos que no va a tener la vergüenza de dimitir, instamos a su protectora, la señora Begoña Carrasco, a destituirle de manera fulminante, porque otra cosa sería un insulto a la ciudadanía que sí paga o a la que se le embargan sus cuentas bancarias si no salda sus deudas”.

Como se recordará, la Fiscalía Provincial abrió diligencias en junio de 2024, a raíz de una denuncia del Partido Socialista, para investigar el caso de multas por aparcar de forma irregular en zona azul por parte del concejal de Movilidad del Partido Popular Popular, Cristian Ramírez, aportando para ellos datos de infracciones acumuladas desde enero de 2023 a enero de 2024.

Hoy, minutos antes de celebrarse la sesión plenaria del mes de diciembre, los representantes del Grupo Municipal Socialista han dado a conocer una reciente notificación de la Fiscalía Provincial, “donde se aportan datos tan contundentes que, sinceramente, creemos que deberían ser motivo más que suficiente para que Ramírez ni siquiera se sentase en el pleno de hoy”, ha señalado Puerta.

Miembros del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Castellón | OCR

105 multas archivadas

La Fiscalía ha dado a conocer la existencia del citado informe de la Policía Nacional, donde se revela, efectivamente, que el vehículo utilizado por Cristian Ramírez estacionó de forma irregular en la zona azul de Castelló 170 veces. Según la Fiscalía, de las 170 sanciones impuestas a Ramírez, 34 se pagaron en las máquinas de la zona azul “y de otras formas de las que no consta registro”, por lo que la empresa responsable de la O.R.A. remitió a la Oficina de Recaudación del Ayuntamiento de Castelló un total de 136 multas impagadas.

De esas 136 multas, según el escrito de la Fiscalía, 105 tuvieron que ser archivadas “por prescripción” al no poder notificarse al infractor en el plazo legal, aludiendo en este sentido que, al ser un coche en alquiler, el usuario era Cristian Ramírez, pero el propietario era un banco. “Las sanciones que sí se abonaron, 31, fueron saldadas, algunas por el concejal del PP y otras por el banco, aunque desconocemos en qué medida”, ha comentado la portavoz socialista.

Pese a todos estos datos, “la Fiscalía Provincial ha decidido archivar el expediente, al señalar que no se ha podido constatar que Cristian Ramírez u otra persona hayan podido anular o revocar alguna sanción, que era el objeto que tenía la investigación, algo que por supuesto respetamos, aunque consideramos que hay muchas situaciones por aclarar porque quedan todavía demasiados interrogantes”. Por tal motivo, Patricia Puerta ya ha adelantado que “vamos a estudiar todas la vías para esclarecer los hechos porque la ciudadanía necesita saber la verdad”.

En cualquier caso, al margen del recorrido legal, “aquí queda constatada una irresponsabilidad política incuestionable, que es independiente del futuro judicial que pueda tener este caso”. Y lo que queda reafirmado es que “Cristian Ramírez acumuló 170 multas en zona azul, esto es, que Cristian Ramírez vio el boletín de la denuncia en el cristal de su coche 170 veces; que Cristian Ramírez mintió en el pleno de su comparecencia, en el mes de enero al decir en sesión plenaria que el PSOE no decía la verdad con su denuncia; que los portavoces del PP, Sergio Toledo, y del equipo de gobierno, Vicent Sales, han mentido en sus declaraciones negando que Cristian Ramírez tuviese más multas que las que había pagado; y que Begoña Carrasco, la alcaldesa, ha tapado todos estos hechos”.

Con todo este contexto, “a Begoña Carrasco solo le queda un camino: debe destituir de manera inmediata a su concejal, por mentir, por engañar a los y las castellonenses, por saltarse las normas y por el perjuicio económico a las arcas municipales. Y si Carrasco no lo hace, será cómplice de estos hechos”, señala de la portavoz socialista.

"Mentiras a la ciudadanía de Cristian Ramírez y el PP"

Por su parte, Jorge Ribes ha incidido en el “escándalo” que supone que “el concejal de Movilidad y sus compañeros del Partido Popular lleven meses mintiéndonos a nosotros y mintiendo a la ciudadanía, meses en los que se nos ha dicho a nosotros en plenos y notas de prensa, y a mí en particular, que las cifras de las multas no eran ciertas”. Ahora, el escrito de Fiscalía “define explícitamente que el vehículo a nombre de Cristian Ramírez fue sancionado un total de 170 ocasiones. Ya no solo lo decimos nosotros, lo dice Fiscalía también”.

Para el concejal socialista, “la gravedad de este asunto va más allá de las posibles consecuencias jurídicas que tiene el hecho en sí, pues hoy sabemos a ciencia cierta que el concejal de Movilidad de Begoña Carrasco ha estacionado en zona azul sin pagar el ticket 170 veces, que el Concejal de Movilidad de Castelló de Begoña Carrasco ha estado meses mintiéndonos a la cara cuando decía que las cifras no eran ciertas y que el Concejal de Movilidad de Begoña Carrasco nunca ha pagado la mayoría de esas multas. Y no las ha pagado, tal y como reza el auto de Fiscalía, porque han prescrito”.

Por todo ello, para Jorge Ribes “es inadmisible que el concejal de Movilidad, que debe ser el que dirija la política de tráfico y movilidad de nuestra ciudad, mande el mensaje a la ciudadanía de que estacionar indebidamente y luego no pagar las sanciones, está bien, por lo que la la alcaldesa debe destituirlo de forma inmediata”.