El PSOE pide la dimisión de los concejales de Compromís por falsas acusaciones a Serralvo

Continúa en Vila-real el cruce de acusaciones entre PSOE y Compromís tras la dimisión del concejal socialista Javier Serralvo que sufrió un accidente de moto y dio positivo en alcoholemia.

Compromís sostiene que el concejal huyó de un control policial, por lo que Javier Serralvo anunció una querella contra los ediles de Compromís por falsear la realidad y atentar contra su honor. A lo que Compromís ya respondió públicamente que se reafirmaba en sus acusaciones.

Ayer por la noche, el secretario provincial del PSOE, Samuel Falomir emitía un comunicado de apoyo a su compañero Serralvo y pedía la dimisión inmediata de los dos concejales de Compromís, Maria Fajardo i Santi Cortells, que lideran la denuncia contra el edil que ha dimitido. Falomir asegura que en política no vale todo y también ha alabado, no solo la gestión de Serralvo, sino también el gesto responsable de presentar su dimisión.

El comunicado lo reproducimos a continuación:

L’Executiva Provincial del PSPV-PSOE de Castelló s’adhereix a la petició de dimissió llançada per l’agrupació socialista de Vila-real contra els regidors de Compromís Maria Fajardo i Santi Cortells arran les declaracions difamatòries, falses i plenes d’odi expressades en un vídeo oficial contra l’ex edil socialista Javier Serralvo. La direcció del PSPV, liderada pel secretari general Samuel Falomir, volem expressar el nostre suport incondicional al company militant Serralvo i ens posem a la seua disposició per a iniciar les accions legals pertinents contra Fajardo i Cortells a fi que la justícia prenga mesures contra el que considerem és un dilecte greu contra l’honor i la imatge propis.

24 hores després de la publicació del vídeo Fajardo i Cortells han sigut incapaços de presentar cap prova o font que prove les seues afirmacions calumnioses contra Javier Serralvo. Per aquest motiu, no hi ha un altre camí que demanar, per dignitat política i per respecte a la ciutadania i al propi Serralvo, la dimissió d’ambdós regidors com a representants de la ciutadania de Vila-real i, en el cas de la regidora, també com a diputada provincial. Des de l’Executiva socialista requerim a Compromís per Vila-real que cesse en la seua actitud destructiva i obstaculitzadora, més pròpia de l’extrema dreta, pel bé del clima respectuós i constructiu que es viu a la política local.

Condemnem enèrgicament el missatge intimidatori i el seu rerefons carregat d’odi i el procedir de tots dos regidors que han fet coincidir la publicació del vídeo difamatori amb la celebració de les festes patronals de la ciutat.

Per últim, reiterem el nostre suport a Javier Serralvo i agraïm la seua dedicació plena durant dècades al servei de Vila-real i la decisió encertada de donar un pas al costat, un gest que l’honra. A més a més, defensem la gestió de l’alcalde José Benlloch en haver sigut plenament transparent a l’hora d’informar dels fets.

Samuel Falomir

Secretari general del PSPV de Castelló