Primera Federación: Así se están reforzando los rivales del CD Castellón

El último mes de mercado siempre es el más movido y sonado. Grandes nombres abandonan la Primera Federación en busca de un mejor proyecto, más dinero o nuevas pasiones. También, grandes nombres aterrizan a una competición que ha demostrado con los años, que goza de un nivel alto y poco envidiable a otras ligas extranjeras.

En Onda Cero Castellón repasamos como se están reforzando los rivales, a priori, del CD Castellón en la pelea por el ascenso y los puestos de playoff: Málaga CF,UD Ibiza, Real Murcia, Córdoba CF, Linares Deportivo, Recreativo de Huelva y Algeciras CF. De momento, el cuadro orellut tan solo ha hecho oficial la llegada de Moyita, Villahermosa, Mendunjamin y Gonzalo Cretaz.

Málaga CF: adiós Rubén Castro, bienvenido Dioni

El Málaga CF, que dirige el nulense Sergio Pellicer, se despidió el pasado 30 de junio de 18 jugadores. Entre ellos, han abandonado el barco malagueño jugadores clave como el veterano delantero Rubén Castro, el canterano del Real Madrid Aleix Febas, el catalán Alex Gallar o el reconocido portero Manolo Reina. No obstante, hasta la fecha su mercado de fichajes no ha sido tan boyante. El cuadro andaluz ha sabido atraer a figuras contrastadas en la categoría como Dioni (procedente del Atlético Baleares) y con experiencia en la máxima categoría como Luca Sangalli (procedente del Cartagena).

Por otra parte el equipo malacitano ha sumado a sus filas a Alfonso Herrero (procedente del Mirandés); Juanpe (procedente del Lugo); Einar Galilea (procedente del NK Istra 1961); Larrubia (procedente del AD Mérida); Kevin Medina (procedente del Gil Vicente); Dani Lorenzo (procedente del AD Mérida) y Roberto Fernández (regresa de cesión del Barça Athletic).

Ibiza: Rubén Diez, Fabricio, Obolskiy...

El descenso de categoría le ha costado, por el momento, 22 bajas al Ibiza, que también ha sabido sacar músculo en el mercado y reforzarse con 20 caras nuevas, entre ellas la de Rubén Diez, ex jugador del CD Castellón que llega procedente del Tenerife.

Como el aragonés Diez, el cuadro balear también se ha reforzado con otros futbolistas con experiencia contrastada en Segunda División como Eugeni Valderrama (procedente del Real Zaragoza) y experiencia internacional con el meta Fabricio (procedente del Numancia).

Además, el conjunto dirigido por Guillermo Fernández, que también se ha estrenado en el cargo, se ha reforzado con el delantero ruso Nikolay Obolskii, quien la temporada pasada marcó diez goles con la Cultural Leonesa en Primera Federación.

El resto de altas son: Iván Morante (procedente del Racing); Fuzato (procedente del Getafe B); Pepe Sánchez (procedente del Granada B); David Argüelles (procedente del Sporting Atlético); Olaortua (agente libre); Bobadilla (agente libre); Abde (Espanyol B); Escassi (agente libre); Unai Medina (procedente del Racing); Javi Jiménez (procedente del Málaga); Alain (procedente del AD Ceuta); Fausto (procedente del Racing) y Shashoua (procedente del Córdoba).

Real Murcia: Morais, Molina, Manu Garcia...

Tras no lograr clasificarse a play off de ascenso la pasada campaña, el Real Murcia acude al mercado con la prioridad de formar una plantilla que esta vez sí cumpla el objetivo. Para ello, los murcianos han fichado a Manu García (procedente del Nástic de Tarragona); el portugués Guilherme Morais (procedente del Torreense) o el ex albinegro Arturo Molina (procedente del Racing).

En total, los rojillos han dado baja 15 fichas para poder sumar a su lista estos 11 jugadores: Marcos Mauro (procedente del UD Ibiza); Zalaya (procedente del Barça Atlètic); José Ruiz (procedente del Córdoba); Rodri Rios (agente libre); Alonso (procedente del Mallorca B); Piedra (procedente del Girona B); David Conejero (procedente del Atlético Torellano); Guarrotxena (procedente del Goa); Álex Rubio (procedente del Muleño CF); Mario Sánchez (procedente del UCAM Murcia) y Hugo Sanz (procedente del Ourense CF).

Córdoba: comandante Recio

El Córdoba se mueve con pausa en este mercado estival de fichajes, el conjunto blanquiverde ha anunciado seis altas y 12 bajas. Por el momento, el fichaje más mediático e ilusionante es el del centrocampista Recio. El contrastado jugador con amplia experiencia en primera firma con la entidad cordobesista a sus 32 años.

También , los andaluces han dado la bienvenida a Ramón Bueno (procedente del Fuenlabrada); Castellano (procedente de la Ponferradina); Adilson (procedente del Badajoz); Albarrán (procedente del Algeciras); Álex Salas (procedente del Girona).

Linares: apuesta por el talento joven

En Linares tienen buen ojo para atraer a jóvenes promesas, la sensación de la pretemporada del Barça, Fermín López, fue la gran apuesta del equipo andaluz la pasada campaña. Este año, por el momento, el club apuesta por Miguel Berlanga (procedente del Alcorcón B) y Zaki (procedente del Real Jaén).

También desde los despachos de linarejos se ha fichado contundencia atrás con Manolo Molina (procedente del CP Cacereño) y otras caras prometedoras: Fran Ortuño (como agente libre); Rentero (Leganés B) y Tono Bonnín (procedente del Vibonese)

Real Madrid Castilla: Nico Paz, la nueva promesa blanca

El Real Madrid Castilla recupera al joven mediocentro Bruno Iglesias, tras su exitoso paso por el Celta Fortuna. Desde Vigo aprietan para volver a contar con él, pero desde Valdebebas no quieren negociar por el momento.

No obstante, parece que la máxima promesa blanca será el juvenil Nico Paz, que entrena en la gira norteamericana a las órdenes de Ancelotti, pero que será la gran estrella del filial en Primera Federación.

El mercado madridista, a 1 de agosto, se está caracterizando más por las bajas que por las altas. Jugadores clave esta temporada para Raúl González han abandonado la nave blanca en busca de más protagonismo en categorías mayores. Rafa Marín, Dotor, Latasa no jugaran este año en Primera Federación. Como novedad, el filial merengue ha firmado a Jaume Jardí (procedente del Racing de Ferol); Sala (procedente del UCAM Murcia); Álcazar (procedente del Talavera) y Javi Rueda (procedente del Real Murcia).

Algeciras CF: la nueva casa de Yac Diori

El último jugador internacional del CD Castellón aterriza en Algeciras. El central de Níger Yac Diori se une al cuadro del Campo de Gibraltar. El conjunto rojiblanco ha logrado incorporar a 13 jugadores nuevos y se ha desprendido de 16, entre ellos Álvaro Romero que recala en el Tenerife.

Las otras altas del Algerciras son: Merchan (procedente del Espanyol B); Ángel López (procedente del Real Zaragoza); Lucho García (procedente del Rayo Majadahonda); Rafa Roldán (procedente del Utebo); Jack Imperato (procedente del Torrellano); Illescas (procedente del Burgos); Javi Cueto (procedente del Real Oviedo Vetusta); Mario (procedente del Rayo Majadahonda); Diego Esteban (procedente del SD Logronés); Marcos Lavín (Atlético Saguntino); Éric Montes (procedente del Albacete); Amorrortu (procedente del Numancia) y Zequi (procedente del Atlético Sanluqueño).

Recreativo: Caye Quintana da fuerza al decano

La estrella de este resurgir del decano es Caye Quintana, delante con amplia experiencia en Segunda División. El delantero llega procedente del Wroclaw, la primera división polaca. Quintana ya sabe lo que es marcar con el Recre, 18 dianas marcó en la 18/19 cuando el club militaba también en la categoría de bronce.

A pesar de ser un recién ascendido, el Recreativo tiene como objetivo el play off de ascenso. Desde Huelva ha sabido mover ficha en estos treinta primeros días de mercado sumando seis altas y siete bajas.

También han llegado al Nuevo Colombino: Gorka Iturraspe (procedente del Amorebieta); David Del Pozo (agente libre); Luis Alcalde (procedente del Antequera); Domínguez (procedente del GKS Tychy)y Perotti (procedente del Utrera)