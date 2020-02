Els conters no han rebut cap al-legació per això han entrat en vigor desde la publicació en el BOP.

El pressupost municipal entra en vigor després de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província. Els conters no han rebut en aquesta ocasió cap al-legació, un fet que no passava desde l´any 2013. D´aquest forma no ha hagut necessitat que torne a passar pel ple els comptes municipals.

L´equip de govern amb el pressupost de Vila-real, que ascendeix a 47.165.000 euros, es marca com a prioritats l'obertura del nou Campió Llorens, l'aposta per la sostenibilitat amb el bus urbà gratuït o la posada en marxa de la piscina Aiguasalut.