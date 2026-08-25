PortCastelló crece un 8,9% hasta julio y supera la media nacional

PortCastelló ha incrementado un 8,9% su tráfico total de mercancías durante los siete primeros meses de 2026, hasta alcanzar las 11.758.940 toneladas. El crecimiento del puerto castellonense se sitúa muy por encima de la media del sistema portuario español, que registra un aumento del 0,4% en el mismo periodo.

El principal impulso procede de la mercancía general, cuyo tráfico ha aumentado un 53,6% frente al descenso del 0,8% del conjunto de los puertos españoles. Dentro de este segmento, la mercancía general en contenedor crece un 52,3%, mientras que el número de contenedores movilizados alcanza un incremento del 41,9%, frente al 1,2% de media nacional.

Los graneles sólidos también mantienen una evolución positiva, con un crecimiento del 10,6% hasta julio, en contraste con la caída del 2,7% registrada por el conjunto del sistema portuario español.

La Autoridad Portuaria atribuye estos resultados a la diversificación de tráficos, la polivalencia de las terminales y la apertura de nuevas líneas comerciales. También destaca la mejora de la eficiencia operativa tras el acuerdo marco alcanzado con el colectivo de la estiba.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, Rubén Ibáñez, considera que los resultados reflejan el impacto de las decisiones estratégicas adoptadas y defiende que el puerto está "ganando competitividad" como plataforma logística para el tejido industrial de la provincia y su área de influencia.