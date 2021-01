La Policia de Vila-real ha interposat aquest cap de setmana 19 denúncies per incompliment de la norma antiCovid

Els agents de la Policia Local de Vila-real ha sancionat 19 persones el darrer cap de setmana per incomplir la normativa de la Covid. La regidora de Seguretat Ciutadana, Silvia Gómez ha asegurat que “desgraciadament continua havent gent que actua de manera irresponsable. Aquestes actuacions són intolerables i respondrem amb fermesa contra elles”.

A més de l'activitat en casal, la Policia Local ha denunciat aquest cap de setmana nou casos per no portar màscara, un incompliment del toc de queda nocturn i un accés a un recinte esportiu fora de l'horari permés, a més de set denúncies per incompliment de les mesures generals d'higiene.