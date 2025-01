PP pide al Gobierno central que repare los daños causados en las playas por las danas de octubre y noviembre

El PPCS ha anunciado la defensa "acérrima" de los derechos de los ciudadanos de la provincia de Castellón para exigir al Gobierno de España que no abdique sus competencias e invierta en las playas para reparar los daños causados por las danas del pasado 29 de octubre y 13 de noviembre.

Así lo ha manifestado el vicesecretario del PPCS y miembro de la junta directiva, Wences Alós Valls, quien ha recalcado "la obligación legal del Gobierno de España de asumir la reparación de daños causados en los cauces por la riada y la limpieza de los residuos acumulados en el litoral". "A fecha de hoy seguimos esperando que el PSOE se ponga a trabajar y tras tres meses de inacción nos tememos lo peor", ha dicho.

Los 'populares' han recordado que las riadas arrastraron hasta las costas multitud de residuos, tanto vegetales como de otro tipo, porque la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) "no había hecho sus deberes". "Estos restos que llegaron al mar no se limpiaron y hoy comprometen la temporada turística de Pascua. El caso es especialmente lesivo en Oropesa, Torreblanca y Benicarló, aunque el problema no se circunscribe a estos municipios, es de toda la provincia", han añadido.

Así las cosas, "exigimos una intervención inmediata porque el Gobierno de España no puede delegar en los ayuntamientos las que por ley son sus competencias. O actúan y dejan de ponerse de perfil o de lo contrario se carga contra el músculo turístico de nuestra provincia y ese ataque es injusto e indebido. No lo vamos a permitir", ha subrayado el PPCS.

Denuncian que sorprende "que sean tan eficaces a la hora de promover derribos, como ocurre en Torre la Sal, y tan haraganes a la hora de restaurar".

ACUERDO EN EL FORO DE COSTA

La propuesta que el PP defiende que se cumpla por parte del Gobierno de España es un acuerdo adoptado en el seno del Foro de Municipios de Costa de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP).

Este acuerdo se aprobó el 10 de diciembre y se remitió a los pocos días al Gobierno de España. "Seguimos sin respuesta y nuestro litoral no puede esperar más. Exigimos una actuación urgente. Debe cumplir sus obligaciones. No puede abdicarlas", ha concluido Wences Alós Valls.