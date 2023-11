Miles de personas convocadas por el PPCS salen a la calle en Castelló contra la amnistía

Bajo el lema 'Por la Igualdad de los Españoles', los manifestantes han salido a las calles de las capitales de provincia de la Comunitat Valenciana para exigir que "se defienda la democracia, la igualdad entre los españoles, el imperio de la ley, la división de poderes y el Estado de Derecho".

Según la organización de la movilización, cerca de 50.000 personas han asistido a la concentración en València; mientras que Delegación de Gobierno en la Comunitat Valenciana ha cifrado en 24.000 los participantes en València, 20.000 en Alicante y 4.500 en Castelló. No se han registrado incidentes en ninguna de las convocatorias.

Además, han mostrado pancartas y carteles con mensajes como 'España no se vende', 'España en rojo de igualdad' 'España no se vende, España se defiende' o una que pedía "ayuda" a la Unión Europea, con el mensaje en inglés 'UE ayúdanos, la democracia en España ha acabado', al tiempo que han portado numerosas banderas de España, la Comunitat Valenciana.

Y han gritado consignas como "Puigdemont, a prisión", "Yo soy español", "Viva España", "Sánchez, traidor, defiende tu nación", "No es un presidente es un delincuente", "Es un rojo el que no bote" o "España cristiana y no musulmana".

"Quebrantar la Constitución y boicotear la ley, no es el mejor camino para ser investido presidente”, ha comentado la presidenta del PPCS, Marta Barrachina. "Tampoco lo es romper la igualdad entre los españoles, amordazar a jueces y fiscales y humillar a nuestro país", ha declarado la líder popular.

A la manifestación también ha acudido la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, quien ha asegurado que "hoy los castellonenses han dicho que en su nombre no a la amnistía, que España no se vende, han salido a la calle para defender su país y defender la democracia, para defender la libertad y decir no en su nombre, no a la amnistía”.