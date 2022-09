Marco señala que seguirá en la línea de mantener la reputación de Castelló y la oposición critica la gestión

La alcaldesa de Castelló, Amparo Marco, ha incidido durante el pleno de Debate sobre el Estado de la Ciudad que se ha celebrado este jueves en que el gobierno municipal continuará en la línea de credibilidad que tiene y en la reputación que ha adquirido la ciudad "y que no tenía en 2015 debido a los gobiernos del PP", mientras que los partidos de la oposición han criticado la gestión municipal.

"Este gobierno sitúa el bienestar ciudadano en el foco principal de su política, aportando certidumbre en la toma de decisiones", ha señalado la alcaldesa, quien ha destacado los 152 millones de euros invertidos en los dos mandatos entre fondos propios y de la UE, los más de 40 millones de euros captados para proyectos sostenibles e innovadores, la reducción de la deuda municipal, la fiscalidad "justa" o el aumento del presupuesto en bienestar social".

"No podemos darnos por satisfechos, por lo que queremos seguir continuando con las medidas de protección social. Castelló ha alcanzado una reputación muy alejada de la sombra de cualquier sospecha", ha añadido Marco.

Entre los principales objetivos de futuro, Amparo Marco ha señalado el desarrollo de la Agenda Urbana, la bajada y prórroga de las medidas de ajuste fiscal, la aprobación del PG, el refuerzo del plan estratégico de empleo, el aumento de la cuantía para becas y ayudas para recuperar el talento, el acceso a nuevas convocatorias de fondos europeos, medidas para incrementar el uso del transporte público y la ampliación de las ayudas a las familias.

Según ha dicho, persiguen un "horizonte alcanzable: justicia social, igualdad de oportunidades y progreso". La alcaldesa ha invitado a todos los grupos políticos a "participar juntos en la solución buscando consensos básicos".

Por su parte la socialista Patricia Puerta ha mostrado su "satisfacción" por el trabajo realizado y ha destacado que las políticas de bienestar han sido "un eje central" de las políticas del gobierno municipal, a la vez que ha acusado a la derecha de no tener modelo para Castelló. "Seguiremos trabajando para la mayoría social, demostrando que trabajamos con responsabilidad y transparencia", ha dicho.

SOCIOS DE GOBIERNO

Ignasi Garcia | Ajunt.Castelló

Por parte de Compromís, su portavoz, Ignasi Garcia, ha asegurado que "la incerteza de lo que vendrá exigirá seguir aplicando políticas valientes", y ha apuntado que "las políticas destinadas a garantizar derechos son las que hay que hacer". Además, ha apostado por seguir trabajando por la movilidad sostenible, incorporar Castelló al futuro Consorcio Provincial del Agua y en la necesidad de que Castellón cuenta con un nuevo Hospital General con habitaciones individuales, propuesta esta última a la que también se ha sumado el PP.

Fernando Navarro | Ajunt.Castelló

El portavoz de Podem-EUPV, Fernando Navarro, ha resaltado que no se ha conseguido recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones, y ha pedido al PSOE que "inicie su propio giro a la izquierda en la política municipal". Navarro ha propuesto cinco medidas: crear la Oficina Energética municipal, desarrollar un mapa solar en el término municipal, desarrollar una estrategia para conseguir 0 emisiones en el Ayuntamiento en 4 años, un nuevo mercado de venta directa de producto de proximidad y recuperar el servicio agrario municipal.

OPOSICIÓN

La portavoz del Grupo Popular, Begoña Carrasco, ha subrayado que el gobierno muncipal "no está a la altura de las circunstancias, pues no ha tomado ni una sola medida de calado porque no ha sabido escuchar a los ciudadanos". Según ha añadido, "son el peor gobierno en el peor momento, un gobierno sectario, demasiado ideologizado, dividido y agotado".

Begoña Carrasco | PPCS

Carrasco ha apuntado que el equipo de gobierno no confía en el proyecto porque la ciudad "está a oscuras, más sucia que nunca y es más insegura que nunca y la sanidad es la peor de la Comunitat Valenciana", y ha pedido a la alcaldesa que "anteponga los intereses de los ciudadanos a los de su partido". "Además de perder la ilusión, hemos perdido hasta nuestra identidad propia", ha añadido la 'popular', quien ha destacado que cuando gobierne el PP se modificará el Plan General para introducir un plan especial para la Marjaleria y ampliar el suelo industrial.

El portavoz de Ciudadanos, Vicente Vidal, ha acusado al equipo de gobierno de confundir "el estado del bienestar con el bienestar del Estado". Ha criticado que la gestión de estos años ha sido "caótica" y ha añadido que los castellonenes "siguen esperando siete años después el auxilio de ustedes, que venían a rescatar a las personas".

El concejal de VOX, Luciano Ferrer, ha acusado al equipo de gobierno de ser "incapaz" de ponerse de acuerdo en lo que pasa en la ciudad, y ha indicado que "muchos sueños de los vecinos se han volatilizado durante este mandato". "Son capaces de asumir iniciativas sin sentido y basadas en la mentira, como la retirada de la Cruz del Ribalta, con tal de mantener el sillón", ha criticado.

Finalmente, la concejala no adscrita Paula Archelós ha criticado la política fiscal del Ayuntamiento y ha pedido al equipo de gobierno esfuerzos en materia de vivienda.

"INSULTOS Y MENTIRAS"

La alcaldesa ha cerrado del debate, señalando que sentía "vergüenza ajena" por los "insultos y mentiras" de los discursos de la oposición. Marco ha explicado que el equipo de gobierno continuará incidiendo en la inversión, el aumento del empleo y la transformación de la ciudad "con un gobierno de tres colores, pero que tiene claro que los ciudadanos son lo más importante", y ha añadido que "serán los ciudadanos los que elijan en 2023 para decidir si quieren o no reputación".