L'Ajuntament de Vila-real fa oficial la suspensió de les festes de Sant Pasqual

El consell Rector de Festes ha decidit hui suspendre definitivament les celebracions patronals del mes de maig atesa la situación actual de la pandèmia i amb el consens de tots els membres d'aquest òrgan, en el qual estan representats els grups municipals de l'Ajuntament de Vila-real i la Junta de Festes.

L'acord de suspensió de les festes patronals de Sant Pasqual adoptat pel Consell Rector s'elevarà ara al ple ordinari que tindrà lloc el 23 de febrer per a la seua ratificació.

Una vegada consensuada l'anul•lació de les festes patronals, l'alcalde, José Benlloch, convocarà. de nou, al Consell Escolar Municipal per a prendre una decisió sobre la setmana festiva escolar de Sant Pasqual i la possibilitat de fer-la lectiva tenint en compte que no hi haurà festes.

Entre les opcions per a compensar la setmana festiva de Sant Pasqual estarien allargar la setmana de vacances de Setmana Santa i Pasqua, acabar abans el curs escolar o compensar amb dies solts, segons es va tractar en la trobada entre el primer edil i els responsables dels centres docents.