L´Ajuntament de Vila-real incorpora romanents per despeses imprevistes de la COVID

El ple de juny també aprova una partida ecònomica per fer front al renaixement de la ciutat.

El Ple de l'Ajuntament de Vila-real ha aprovat hui l'expedient de suplement de crèdit per a incorporar 837.000 euros de romanents de 2019 i complementar les partides de les regidories per a finalitzar l'any, després de totes les despeses imprevistes per la crisi de la COVID-19.

La sessió també ha desbloquejat altres dues modificacions de crèdit en resoldre les al•legacions presentades, dues d'elles per sindicats, donant així llum verda de manera definitiva als 500.000 euros per a les accions consensuades per tots els grups polítics en el Pacte local pel renaixement de Vila-real.

S'han desbloquejat més de 900.000 euros destinats a sufragar pagaments pendents a ONG, part de les obres de millora dels polígons industrials, o l'autobús urbà gratuït, entre altres.