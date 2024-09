Hombres G completan el cartel del SanSan Festival 2025

Hombres G completa el cartel del SanSan Festival, que se celebrará en Benicàssim los días 17, 18 y 19 de abril, en el momento en que la banda está celebrando sus 40 años en la música, según ha informado la organización en un comunicado.

Tras cumplir 10 años la pasada edición, el primer festival de la temporada regresa con un cartel "de lujo" y que cuenta una vez más con los "mejores artistas y bandas del panorama nacional e internacional", a falta de una sorpresa que se anunciará próximamente.

El toque internacional de este año llegará de la mano de Franz Ferdinand. Los escoceses aterrizarán en Benicàssim para hacer repaso de sus más de 20 años de carrera, presentar su nuevo disco y hacer saltar con la energía habitual de sus directos, gracias a grandes hits como 'Take me out' o 'No you girls', canciones reconocidas mundialmente y que forman ya parte del imaginario colectivo de todos los melómanos.

Siguiendo con la parte alta del cartel, el SanSan cumple por fin el sueño de tener a Los Planetas. El mítico grupo de Granada es considerado el precursor del indie patrio y llegarán al SanSan tras celebrar el 30 aniversario de 'Super 8', su primer disco, para hacer repaso de todas las canciones que les llevaron a la cima y que marcaron a toda una generación.

También visitará el festival Zahara y, por primera vez, Amaia, una de las artistas más solicitadas por el público. Uno de los artistas que han conseguido consolidarse como una de las nuevas estrellas del pop es Dani Fernández, logrando ser un artista transversal que contenta tanto al público mainstream como al más indie. Tras pedirlo el propio artista a través de su cuenta de X, presentará en Benicàssim su próximo disco, 'La jauría'.

Carolina Durante se ha consagrado como uno de los grupos más importantes de su generación gracias a su autenticidad y energía. Volverán al SanSan para presentar su inminente tercer disco, que seguro que vendrá cargado de su habitual pasión por el rock de guitarras y con la voz carismática de Diego. Además, tampoco faltará Sen Senra, que visitará Benicàssim en la continuación de su proyecto 'PO2054AZ', ofreciendo un show repleto de vanguardia.

También se podrán ver los directos de otros veteranos como son Lori Meyers, Sidonie, Carlos Sadness o Dorian. Los cuatro viven momentos muy dulces en su carrera y no podían haber llegado en mejor forma a su madurez artística y gracias a ello se podrán escuchar todos sus grandes himnos.

Continuando con el repaso del cartel, se encuentran nombres como Alcalá Norte, Niña Polaca, Carlos Ares o Pipiolas. También artistas como Delaporte o Sienna harán bailar al ritmo de sus canciones o Inés Hernand, NDLR e INNMIR, que harán saltar con sus sesiones. Además, estarán presentes Luis Fercán, Nudozurdo, Siloé y Melifluo -proyecto de Juanca de Supersubmarina junto a su hermano.

El festival también acogerá a Alizzz, Cariño, Depresión Sonora, La Plata y Ralphie Choo. Como cada año, también habrá cabida para las propuestas más emergentes pero con mucho potencial, como Alba Morena, Anadie, Baldosa, Calizo, Claim, Cora Yako, Las Dianas, Svetlana, The Son of Wood, TRISTÁN! y Tú peleas como una vaca. También repetirá el concurso Groc Talent, donde se busca, de la mano del Villarreal C.F., todos los talentos de la Comunitat Valenciana y cuyo ganador podrá tocar en el SanSan.