Con Iván Valverde y Chema García

Un hombre se tira a un lago para escapar de un enjambre de abejas y lo matan unas pirañas

Con Iván Valverde y Chema García te cuentan historias como la de este hombre que muere escapando de un enjambre de abejas o también por qué un bar prohíbe escuchar 'All I Want For Christmas Is You' en su interior hasta diciembre.