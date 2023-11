Gran éxito en el II Foro de Sostenibilidad de Onda Cero Castellón

El salón de actos de Cajamar, en la Puerta del Sol de Castelló, ha acogido esta mañana el II Foro de Sostenibilidad de Onda Cero Castellón. Con el objetivo de que la sostenibilidad no sea solo una idea, sino una realidad, El grupo Atresmedia Radio ha dado voz a instituciones y empresas que han puesto en valor a la sociedad sus contribuciones y mejoras relacionadas con la sostenibilidad social, económica y medioambiental. Asimismo, conjuntamente han abogado por nuevos métodos y estrategias para abordar la transición energética. La jornada ha sido moderada por la periodista y presentadora de Más de Uno Castellón, Marta Fullera.

El encargado de inaugurar este Foro ha sido el Director General de Costas, Puertos y Aeropuertos de la Generalitat Valenciana, Vicente Martínez Mus. El DG ha acudido en representación del gobierno valenciano, desde cual insisten en que están trabajando de la mano de las empresas valencianas y de la sociedad civil para mejorar cada día en materia energética.

En esta dirección, Martínez Mus ha destacado que desde el gobierno valenciano la consigna es la de "crecer respetando el entorno, el medio ambiente". "Tenemos que gobernar pensando en los valencianos de hoy, sin perder de vista a los valencianos del futuro", comenta el DG de Costas, Puertos y Aeropuertos.

También ha formado parte de este acto de apertura el Concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Castelló, Sergio Toledo, que ha detallado el proyecto que el consistorio tiene entre manos para llevar a cabo la Zona de Bajas Emisiones en la capital de la Plana.

El nuevo proyecto presentado por el actual gobierno municipal "recupera más de 200 plazas de aparcamiento, incorpora más arbolado y zonas verdes", detalla el edil de Urbanismo. "Vamos a ganar un 12% de zonas verdes y va a cambiar la ciudad de Castellón gracias a este proyecto presupuestado en 11 millones de euros de inversión, de los cuales ocho nos llegan desde fondos europeos" dice Sergio Toledo.

Primer bloque: Contribuciones de nuestras empresas e instituciones

El primer bloque de ponencias partía con el título ‘La energía que moverá la economía’. En el mismo, han participado: Raúl Moliner Salvador, experto en Sostenibilidad y responsable del área de Comercialización de Instituto de Tecnología Cerámica (ITC); Patricia Aznar, coordinadora de ejecución de estrategia de la refinería de BP Energía; Jessica Calleja, responsable técnico de Energía y Medio ambiente de la Asociación Nacional de Fabricantes de Fritas, Esmaltes y Colores Cerámicos (ANFFEC) y Vicente Ripollés, responsable del área de sostenibilidad de Porcelanosa Grupo.

Desde el Instituto de Tecnología Cerámica (ITC), Raúl Moliner, enfatiza la necesidad de explorar tecnologías innovadoras para cumplir con los objetivos de la Unión Europea. El objetivo del ITC es el de generar innovación y mejorar el posicionamiento estratégico del sector cerámico a escala internacional. La apuesta por la sostenibilidad es indiscutible dentro del centro puesto que permite desarrollar iniciativas orientadas a fortalecer la competitividad de las firmas azulejaras y sus mercados.

"Tenemos que investigar en tecnologías disruptivas que nos permitan llegar a los objetivos marcados por la Unión Europea", insiste Moliner. Asimismo, el ponente del Instituto de Tecnología Cerámica ha destacado "una serie de innovaciones tecnológicas que puedan ser implantadas tanto en hornos de nueva generación como en hornos de cocción de baldosas cerámicas convencionales, para así permitir un avance significativo en la sostenibilidad de los procesos cerámicos".

A su vez, también ha formado parte de este primer bloque de ponencias Patricia Aznar, coordinadora de ejecución de estrategia de la refinería de BP Energía. La firma fue una de primeras empresas internacionales en comprometerse a colaborar para que, en 2030 o antes, el 10% del suministro mundial de combustible de aviación sea sostenible, entre otros avances. El principal reto de BP es el de "convertirnos en empresa cero emisiones netas en 2050", señala la coordinadora Patricia Aznar.

A su vez, Aznar ha comentado uno de los mayores proyectos en materia de sostenibilidad actualmente existentes en España: El Clúster del hidrógeno de la Comunidad Valenciana, HyVal. La misión de HyVal es crear un ecosistema industrial con el objetivo de abarcar toda la cadena de valor del hidrógeno renovable para contribuir a la descarbonización de la Comunidad Valenciana. " Esta iniciativa requiere la colaboración de los distintos agentes públicos y privados interesados, por lo que el compromiso de las instituciones también debe ser real", sentencia la coordinadora de BP Energia.

Otra de las empresas líderes de la provincia de Castellón como Porcelanosa también ha participado. Vicente Ripollés, responsable del área de sostenibilidad de la firma de Vila-real, ha incidido en la apuesta de su empresa por la sostenibilidad. Porcelanosa, en su progreso ambiental, reutiliza la totalidad de sus recursos hídricos. Actualmente, el grupo de Castellón posee cinco estaciones de aguas residuales en sus instalaciones centrales. "El hidrógeno verde se puede producir en Porcelanosa gracias a la electrolisis de agua", comenta Ripollés.

A través de diversas acciones que incluyen mejoras en eficiencia energética, programas de reforestación y procesos de depuración, Porcelanosa ha disminuido su huella de carbono cerca a un 30% en la última década.

Y sin salir del sector cerámico, Jessica Calleja, responsable técnico de Energía y Medio ambiente de la Asociación Nacional de Fabricantes de Fritas, Esmaltes y Colores Cerámicos (ANFFEC) ha comentado en su ponencia los avances que la patronal y empresas están realizando en esta materia sin intentar perder en competitividad y a pesar de que la situación actual de crisis complica la no deslocalización de las firmas esmalteras.

La Asociación Nacional de Fabricantes de Fritas, Esmaltes y Colores Cerámicos (ANFFECC) "ha decidido adentrarse en la investigación de una fuente de energía para sus procesos productivos", comenta Calleja. "El sector ya ha realizado grandes esfuerzos y estamos en un momento en el que la tecnología tiene poco margen de mejora, por eso reclamamos estas tecnologías disruptivas que el sector no tiene", sentencia la ponente de ANFFECC.

Con una inversión de 2,1 millones de euros durante los próximos dos años, implica la implementación de un nuevo sistema de hornos y quemadores que utilicen hidrógeno verde en al menos una parte de su funcionamiento, dentro de una planta de producción.

Por último, el presidente de la Autoridad Portuaria de Castelló, Rubén Ibáñez, incidía en la capacidad del puerto como gran central logística para dar cabida a estas grandes empresas y ser coparticipes de sus avances. Iniciando su perspectiva, Ibáñez parte de un principio fundamental: "La sostenibilidad ya no es una elección, es completamente una responsabilidad. No adoptar prácticas sostenibles será costoso, y ser sostenible también conlleva sus gastos". Aunque insiste en la importancia de aplicar normas idénticas para todos y no perder competitividad respecto a los competidores asiáticos o americanos.

El presidente de Port Castelló también ha destacado los 105 millones de euros asignados por la institución para la descarbonización, quese distribuyen de la siguiente manera: 7,3 millones para las nuevas tecnologías, que permiten a los buques conectarse a la red eléctrica sin utilizar sus motores y reduciendo significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero; 6,5 millones para iniciativas relacionadas con sostenibilidad y energía; y 91,2 millones destinados al nuevo acceso ferroviario.

Segundo bloque: La transición energética en la ciudadanía

El segundo bloque de ponencias partía con el título ‘‘La energía que nos moverá en el día a día’. En el mismo, han participado: Tico Cervera, Vicerrector de Infraestructuras y Sostenibilidad de la Universitat Jaume I; Fernando Lobón, periodista de motor y director de EcoRallie y Víctor González, líder de comunidades energéticas en Sapiens Energia.

El primero en intervenir ha sido el Vicerrector de Infraestructuras y Sostenibilidad de la UJI, Tico Cervera, quien ha detallado los proyectos en materia medioambiental que impulsan desde la universidad castellonense. "La UJI propone formar profesionales capaces de aplicar en la práctica el enfoque de la ética, la sostenibilidad y la responsabilidad social y medioambiental.", destaca Tico Cervera.

Como novedad e hito, La Universitat Jaume I ha recibido la máxima certificación de sostenibilidad otorgada por Green Building Council España (GBCe) para el nuevo edificio de Investigación II. "Es el primer edificio en el campus en obtener las 5 Hojas Verdes de la certificación VERDE Edificios 2020 de GBCe, evidenciando su construcción en consonancia con los desafíos sociales, ambientales y económicos contemporáneos", destaca el Vicerrector.

Acto seguido, Fernando Lobón, periodista de motor y director de EcoRallie ha planteado el paradigma de la transición energética desde el punto de vista de la movilidad ciudadana. "El cambio hacia el vehículo eléctrico representa una transformación trascendental, comparable en magnitud a la revolución industrial", comenta Lobón.

Lobón también ha comentado la idea de retrasar dos años la obligación de fabricar vehículos menos contaminantes. El objetivo es que la industria automovilística sea más competitiva y tenga más tiempo para adaptarse al vehículo eléctrico.

La última ponencia del II Foro de Sostenibilidad de Onda Cero Castellón ha corrido a cargo de Víctor González, líder de comunidades energéticas en Sapiens Energía. "Hay muchas de razones inteligentes y humanas para formar parte de una Comunidad Energética", ha destacado González. Sapiens Energia facilita la transición energética "hacia un modelo en manos de las personas a través de las comunidades energéticas, el autoconsumo y la eficiencia energética", subraya el ponente de Sapiens Energia.

Víctor González ha destacado que desde su compañía toda la energía procede de fuentes naturales, renovables, no contaminantes y de proximidad. Asimismo, "el cooperativismo es nuestro foco central para impulsar el cambio energético", sentencia el líder de comunidades energéticas en Sapiens Energía.