FAMPA reclama una ley valenciana para climatizar todos los colegios ante la vuelta al cole

FAMPA reclama a la administración valenciana la aprobación de una ley de climatización de los centros educativos ante el aumento de las temperaturas provocado por el cambio climático. Las asociaciones recuerdan que durante el pasado mes de junio se registraron más de 35 grados en algunas aulas a las diez de la mañana, una situación que, según denuncian, podría repetirse en septiembre con la vuelta a las clases.

El presidente de FAMPA, Vicent Gumbau, señala que los colegios son actualmente los únicos centros públicos que no cuentan con sistemas de climatización suficientes y considera necesario actuar antes de que se intensifiquen los episodios de calor. La organización cuestiona además las ayudas de entre 5.000 y 25.000 euros concedidas por la Generalitat a algunos centros, al considerar que son insuficientes para afrontar las necesidades de climatización.

FAMPA tiene previsto presentar en septiembre 30.000 firmas para reclamar la aprobación de esta normativa autonómica. Las asociaciones defienden que la climatización de los colegios debe abordarse como una necesidad vinculada al cambio climático y reclaman una planificación que permita adaptar progresivamente todos los centros educativos a las nuevas condiciones térmicas.