Se estabiliza la pandemia: bajan los ingresos y la incidencia acumulada

La Incidencia Acumulada (IA) de la infección por coronavirus en la Comunitat Valenciana a 14 días ha vuelto a bajar y se sitúa en 29,84 casos por cada 100.000 habitantes. Por primera vez en muchos meses, la IA se acerca a 25, lo que supondría pasar directamente al grado de mínima alerta.

A esta situación, se suma el ritmo de la vacunación que sigue avanzando. Hasta el momento, en la provincia de Castellón se han administrado 260.226 dosis desde que inició el proceso.

Por otra parte, los ingresos también han registrado un descenso. En los hospitales castellonenses hay ahora mismo 25 personas ingresadas, 2 de ellas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Aun así, estos buenos datos no han impedido que la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Ana Barceló, haya insistido en que "la mejora del tiempo y la ampliación de horarios no deben suponer ni un minuto de relax para la ciudadanía en la lucha contra el virus". Barceló ha subrayado que "no podemos bajar la guardia", al tiempo que ha pedido "prudencia" para poder mantener una baja incidencia del virus.