CÁNCER

Entramos en AECC con testimonios de profesionales y pacientes: "Me han dado la vida"

La Asociación Española Contra el Cáncer es mucho más de lo que mucha gente puede imaginar. Si afortunadamente no has tenido contacto cercano con la enfermedad, es muy probable que hayas escuchado hablar de AECC, pero que no conozcas todos sus servicios, toda su labor. Un trabajo que salva vidas, conciencia y ayuda desde el primer momento a las personas diagnosticadas de cáncer y a sus familias con una asistencia totalmente gratuita para ellas. Este reportaje pretende romper con eso y acercar a nuestros oyentes y lectores qué hacen los trabajadores y trabajadoras de la Asociación y cómo lo perciben los pacientes.