El PP denuncia que Santa Magdalena lleva 9 meses sin cajero automático

Santa Magdalena, desde hace 9 meses, no dispone de un cajero automático. Es una localidad de 800 habitantes que durante el verano aumenta su población hasta, prácticamente, los 1.000. Por ello, el Partido Popular señala que poder sacar dinero fuera del horario de oficina sin tener que desplazarse a localidades cercanas, como Peníscola o Alcalá de Xivert, es "un recurso que no podemos abandonar". Dicen que el municipio "merece ganar servicios, no perderlos".

Los populares advierten que, si no se soluciona el problema, lo elevarán a Diputación porque la falta de servicios contribuye a la despoblación. Víctor Cervera, portavoz del partido, señala que, con el mandato del actual alcalde, el pueblo se "está viniendo a menos". Ahora, según explica el concejal, la gasolinera solo abre medio día y este horario dificulta que los tractores, después de trabajar, puedan repostar.

La estación de tren se encuentra, también, abandonada, a pesar de que está en perfecto estado: "ya no paran ni los de cercacías". En consecuencia, el turismo se ve afectado por la falta de servicios. Cervera insiste en que los veraneantes que alquilan casas, muchos procedentes de Barcelona, están "alucinando en colores".