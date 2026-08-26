Cuatro de cada diez inmuebles de la provincia de Castellón están fuera del mercado residencial

Cuatro de cada diez viviendas de la provincia de Castellón no son residencia habitual ni están actualmente alquiladas. Son más de 146.000 inmuebles que permanecen fuera del mercado, en una provincia donde la oferta disponible no cubre la demanda y los precios continúan al alza.

Castellón es, además, la sexta provincia española con menor porcentaje de viviendas de residencia habitual, con un 45 % frente al 58 % de media nacional.

A esta situación se suman unas 44.500 viviendas alquiladas, que representan alrededor del 13 % del parque inmobiliario. El presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, Francisco Nomdedéu, advierte de que la escasez de oferta está disparando alternativas como el alquiler por habitaciones. Además, señala que el crecimiento de las viviendas turísticas reduce todavía más el número de inmuebles disponibles para alquiler residencial.

Los agentes inmobiliarios reclaman ayudas para la rehabilitación, menos burocracia y una mayor difusión de las subvenciones para facilitar que las viviendas sin uso habitual puedan incorporarse al mercado. Una situación que se produce mientras el precio medio de la vivienda en Castellón ya supera los 1.600 euros por metro cuadrado.