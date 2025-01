Compromís solicita una reunión con la alcaldesa para abordar "las necesidades urgentes de Castelló"

Compromís per Castelló ha anunciado que ha solicitado formalmente una reunión con la alcaldesa Begoña Carrasco para abordar las necesidades más urgentes de la ciudad y exigir medidas claras para mejorar la gestión municipal. Ignasi Garcia, portavoz de la coalición, ha criticado la actitud de la alcaldesa. "La señora Carrasco no puede seguir engañando al conjunto de la ciudadanía de Castelló. No puede intentar hacer creer que es la alcaldesa de todos, que está abierta al diálogo, que es diferente de su predecesora, y al mismo tiempo no sentarse ni hablar con los representantes de los ciudadanos como somos los grupos de la oposición y como es Compromís", ha afirmado Garcia.

Compromís ha puesto de manifiesto su deseo de que la alcaldesa cambie su comportamiento político y "comience a actuar con responsabilidad institucional". "No podemos permitir que Castelló se gobierne desde la unilateralidad y sin escuchar a una parte importante de la sociedad que Compromís representa. Es necesario que la alcaldesa escuche y dialogue para dar respuesta a los problemas reales de la ciudad", ha subrayado el portavoz.

Entre los temas que Compromís quiere tratar en esta reunión se encuentran las enmiendas presentadas a los presupuestos municipales, rechazadas por el gobierno local a pesar de que la alcaldesa aseguró en el Pleno que se estudiarían para incorporarlas con el remanente. Garcia ha destacado la importancia de estos proyectos para mejorar infraestructuras, servicios sociales, educación y sostenibilidad, propuestas que podrían transformar la calidad de vida de la ciudadanía si se gestionaran adecuadamente. "No permitiremos que las enmiendas que pueden marcar la diferencia para muchos vecinos y vecinas se queden en un cajón. Pedimos claridad y compromiso para saber qué pasará con estas iniciativas", ha explicado Garcia.

En este sentido, Garcia también ha puesto énfasis en la necesidad de "expulsar a los ultras del gobierno municipal", ya que considera que sus políticas son un lastre para el progreso y la convivencia en Castelló. "Carrasco debe elegir entre gobernar para toda la ciudad o seguir condicionada por un partido de ultraderecha que solo busca dividir y retroceder en derechos. Desde Compromís lo tenemos claro: Castelló necesita un gobierno que avance hacia el futuro, no que vuelva al pasado", ha destacado.

Compromís ha insistido en su voluntad de ejercer una oposición constructiva, pero también contundente frente a "las políticas regresivas del gobierno de PP y Vox". Con la solicitud de esta reunión, la coalición valencianista busca poner sobre la mesa propuestas concretas para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y garantizar que las decisiones se tomen con transparencia y responsabilidad. "Si la alcaldesa no da el paso, lo damos nosotros. Le pedimos una reunión porque Castelló no puede permitirse un gobierno que ignore las necesidades reales de la gente. Es hora de pasar de las palabras a los hechos", ha concluido Garcia.