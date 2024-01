La CEV Castellón reclama “ayuda decidida y eficaz” al ejecutivo de Sánchez

Junto a una amplia representación de las 70 entidades firmantes, la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), ha presentado hoy en la sede de CEOE, en Madrid, el “Manifiesto por el mantenimiento de la economía de Castellón”.

Tal y como ha explicado el presidente de CEV Castellón, Luís M. Martí, el manifiesto, además de recoger propuestas para conseguir el objetivo de mantener la economía de la provincia, trata de concienciar a todos y especialmente al Gobierno de la crítica situación que atraviesa Castellón. “Lo presentamos en Madrid porque es donde sentimos más la lejanía hacia nuestros problemas”, ha remarcado Luís M. Martí.

Malos indicadores

Castellón está a la baja en los siguientes indicadores: exportaciones, empleo, compra de viviendas, hipotecas, creación de empresas y producción industrial. Una situación que contrasta con la que había en el año 2000 en materia de ocupación, en donde el 86% de los municipios de la provincia se encontraban en situación de pleno empleo. “En este momento, Castellón es, junto con Álava, la única provincia que registra una tasa de paro superior a la de diciembre de 2022. Y sigue con un desempleo juvenil del 27,8%, algo que lastrará el futuro”, ha asegurado el presidente de CEV Castellón.

Crisis de la industria cerámica

Entre las causas de esos malos indicadores está la situación que atraviesa el sector cerámico, generador de 1 de cada 4 puestos de trabajo en la provincia. “No entendemos cómo se está abordando la crisis de la industria cerámica. No entendemos que no se sea consciente de la ligazón entre esta industria y el futuro de Castellón. Es incomprensible no darse cuenta que ayudar a nuestra industria es ayudar a todo el territorio y que el coste de no hacerlo, no nos lo podemos permitir”, ha explicado Luís Martí. “Las ayudas han sido tardías, un año tarde, e insuficientes, apenas cubren el 5% de lo necesitado”, ha añadido.

A la falta de ayudas, en tiempo y forma, hay que añadir el elevado déficit y endeudamiento de la Comunitat Valenciana, provocado en parte por el injusto modelo de financiación autonómica, que no dejan margen para apoyar al tejido productivo; unas elevadas cotizaciones sociales, muy por encima de la media europea; la falta de un apoyo decidido por la colaboración público-privada; el exceso de burocracia o la subida recientemente del SMI.

El camino para que la situación de Castellón mejore pasa por aumentar las ayudas a la industria. Ayudas que han de ser “directas, sin condiciones inasumibles, sencillas de tramitar, urgentes y suficientes”. Sin una ayuda decidida y eficaz del Gobierno una situación que todavía es coyuntural puede convertirse en estructural.

La Unión Europea, España y la Comunitat Valenciana deben tomar las riendas de la industria como vector de futuro. “Llevamos décadas descuidando la industria, pensando que podíamos ser solo país de servicios, y hemos de volver a la senda de fabricar: no basta con saber (ciencia), hay que saber hacer (tecnología) y hay que hacerlo aquí (industria)”.

70 firmanentes

Junto al presidente de CEV Castellón han participado en la presentación del Manifiesto el presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro; la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Nuria Montes y la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina. Junto a ellos han estado la alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco; la alcaldesa de Onda, Carmen Ballester; el presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, Rubén Ibáñez; senadores y diputados por Castellón; los presidentes de ASCER, ANFFECC, ASEBEC, APECC, AIECS, FACSA y NDCS; representantes de CONFECOMERÇ, ASHOTUR, FEDACOVA, AICECS, ANGED, Mercadona, ASICAR, la Universitat Jaume I, el Puerto de Castellón, el Colegio Ingenieros Industriales de la Comunidad Valenciana e ITC-AICE.