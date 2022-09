CCOO y UGT convocan movilizaciona ante el "bloqueo" del convenio del azulejo y no descartan la huelga

Los sindicatos UGT y CCOO han convocado movilizaciones ante el "bloqueo" del convenio del azulejo por parte de la patronal del sector cerámico, ASCER, y no descartan la huelga.

Así, la Comisión Negociadora del Azulejo se ha reunido para establecer las acciones de movilización y reivindicación a llevar a cabo en las próximas fechas, frente al "bloqueo" de la negociación colectiva del convenio del azulejo por parte de la patronal ASCER.

La Comisión Negociadora ha acordado realizar movilizaciones y concentraciones de delegados y comités de empresa del sector del azulejo, abiertas a la participación de los trabajadores/as y de la sociedad en general. Los días 23 de septiembre y 21 de octubre está convocada una manifestación-concentración.

También se realizarán asambleas informativas de delegados/as del sector del azulejo de ambas centrales sindicales sobre la negociación y movilizaciones del sector azulejero el 16 de septiembre y el 14 de octubre de 2022.

"Las organizaciones sindicales y sociales no podemos permitir que aquellos que reciben ayudas del estado o administraciones públicas no cumplan con su responsabilidad social y laboral, es decir, no pueden recibir ayudas aquellos que se aprovechan de las circunstancias contextuales para no negociar los incrementos salariales de sus trabajadores/as y aun así reciban subvenciones públicas", han apuntado los dirigentes sindicales.

Todas estas acciones y aquellas que se vayan implementando tienen la finalidad de desbloquear la negociación del convenio del azulejo y modificar la postura de "bloqueo" de la patronal ASCER, "ante una situación de crisis importante, con una inflación desbocada y ante la insolidaridad y egoísmo de la patronal", según han señalado los sindicatos.

UGT y CCOO han recalcado que, en caso de persistir el bloqueo, las organizaciones sindicales aumentarán la presión y tensión, finalizando en la convocatoria de una huelga.