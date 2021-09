No obstante, su ubicación todavía no está confirmada. El ayuntamiento avisa de problemas en el sistema eléctrico de subsuelo del recinto ferial y planea otras alternativas y ubicaciones si no se llegarán a subsanarse las deficiencias con brevedad.

También, el portavoz ha comentado que la pérgola se remodelará y no se destruirá dado el pasaje natural en el que se encuentra. Además, que el mercado del lunes volverá a la normalidad si el nuevo plan de desescalada lo permite.