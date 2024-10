Castelló aprueba las ordenanzas fiscales para 2025 con medidas para compensar la subida del recibo de basura

El Ayuntamiento de Castelló ha aprobado hoy en un pleno extraordinario las ordenanzas fiscales para 2025, las cuales incluyen medidas para compensar la subida que experimentará el recibo de la basura como consecuencia de la nueva tasa de residuos.

Así, se ha dado el visto bueno a la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), que incluye una rebaja del 2 por ciento, que beneficiará a 144.000 recibos y supondrá un ahorro de 800.000 euros para los ciudadanos, según ha explicado el concejal de Hacienda, Juan Carlos Redondo.

También se ha aprobado la modificación de la ordenanza fiscal que regula la plusvalía, cuya bonificación pasará del 50 al 75% en el año 2025, lo que supondrá un ahorro de 508.000 euros; de la ordenanza que regula la tasa de ocupación de la vía pública, que se vuelve a suspender durante 2025 y afectará a 750 establecimientos afectados por las obras de la Zona de Bajas Emisones y supondra un ahorro de 350.000 euros; y de la ordenanza que regula el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, que experimenta un recorte del 3%, que afectará a 119.000 vehículos, y supondrá un ahorro de 350.000 euros.

Estas cuatro modificaciones han contado con los votos a favor de PP y Vox y en contra de PSOE y Compromís, a excepción de la que afecta a la ocupación de la vía pública, en la que se han abstenido los grupos de la oposición.

Así mismo, ha salido adelante la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de las tasas por recogida de residuos sólidos urbanos, tratamiento y eliminación de los mismos, que -según ha indicado Redondo- "para amortiguar el impacto de la nueva tasa de basura" incluye una serie de bonificaciones.

De esta forma, se ha referido a la reducción de la tasa para familias numerosas, que pasa de un 15 a un 60%, o la bonificación del 3% para todos los contribuyentes que tengan domiciliada la tasa. También ha destacado la reducción del 50% a locales de restauración, cafeterías y bares ubicados en centros oficiales, además de mantenerse la tarifa superreducida que supone una reducción del 90% para familias con menos recursos, a la que se han incorporado las familias monoparentales y aquellas que tengan algún miembro en situación de dependencia o discapacidad.

Además, los ciudadanos que visiten los ecoparques, tanto fijos como móviles de la ciudad, para depositar residuos obtendrán reducciones que llegarán hasta el 50% del recibo.

"FALSAS PROMESAS"

El portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, ha señalado que las ordenanzas aprobadas "no son las que necesita Castelló, pues benefician a quien más tiene y solo demuestran las falsas promesas del PP". "Las familias lo que quieren es que sus hijos tengan transporte gratuito cuando van a la UJI, o que tengan centros juveniles donde ir, o que se abra el centro de lectura de Censal", ha dicho.

Garcia ha explicado que la bonificación de la plusvalía no afecta a la mayoría de las familias, pues "plantean beneficiar solo a los que hacen movimientos de pisos", mientras que ha acusado al PP de "cruzarse de brazos" respecto a la tasa de residuos "para decir que la culpa es de Pedro Sánchez", y ha advertido de que si la mayoría de gente acude a los ecoparque y hay que hacer muchas bonificaciones, habrá que subir los impuestos en 2026.

Por su parte, el portavoz de Vox, Antonio Ortolá, ha destacado que el equipo de gobierno "se ha esforzado al máximo para seguir bajando la factura fiscal a los castellonenses".

"El 'basurazo' de Sánchez, fue votado a favor por PSOE y sus socios separatistas y comunistas del gobierno. Solo Vox está en contra de esas políticas verdes progres en todos los sitios, y en la esfera local hacemos encaje de bolillos para no trasladar el coste total a los ciudadanos", ha apuntado.

La socialista Mónica Barabás ha criticado que el "gobierno secuestrado de la ultraderecha" -en alusión al PP- haga "caso omiso" a las propuestas socialistas y apruebe la modificación de las ordenanzas fiscales de manera unilateral. "Estamos cansados de denunciar la falta de diálogo y consenso con la oposición, y lo que traen a este pleno es una cuestión de ciudad, y debía implicar haber tenido la decencia de convocar mesas técnicas de trabajo y escuchar a la oposición", ha manifestado.

"COBARDES Y MANIPULADORES"

"El PP impuso el impuesto de recogida de basuras hace 24 años y ahora duplica el importe del mismo y no hace nada para compensarlo", ha indicado Barabás, quien ha calificado a los 'populares' de "cobardes y manipuladores", ya que "el PP no votó en contra de la ley que impone esta tasa de residuos". "No hay guerra que abrir, se trataba de cumplir la ley y ver cómo se podía amortiguar el aumento, pero el PP ha vendido humo con sus propuestas populistas de bajada de impuestos", ha añadido.

Barabás ha citado algunas de las propuestas que ha realizado el Grupo Socialista para compensar la subida de la tasa de la basura, a lo que la alcaldesa, Begoña Carrasco, le ha respondido que "por qué no pusieron sus propustas en marcha cuando gobernaban si sabían que la tasa de basuras iba a entrar en vigor en 2025". "Era más fácil mirar para otro lado", ha añadido.

El concejal de Hacienda, Juan Carlos Redondo, ha recordado que se recomendaba a los estados miembros medidas para alcanzar el 60 por ciento de reciclaje de residuos en 2030, "pero corresponde a cada país elaborar sus leyes sobre cómo alcanzar los objetivos, como a través de incentivos, de los que Pedro Sánchez no ha implantado ninguno y simplemente ha aprobado la ley que obligaba a todos los ayuntamientos a subir la tasa".

"Ante esta subida, trabajamos para que la ordenanza contemplara el mayor número de beneficios fiscales para amortiguar el 'tasazo", ha reseñado Redondo, quien ha informado que los castellonenses se ahorrarán casi 2,5 millones de euros en 2025 solo con las cuatro rebajas fiscales y la domiciliación de la tasa de basura.