Canet Lo Roig no abrirá la piscina este verano ante la agravada situación de sequía

La situación de sequía en la provincia es grave, especialmente en la zona al Alt Maestrat donde ya las granjas se abastecen con cubas. Si no llueve lo que queda de abril y mayo, el verano será muy complicado para pueblos como Canet Lo Roig, La Jana, Traiguera o San Rafael del Río.

El caso más extremo es el de Canet donde solo hay dos pozos, uno con un caudal de 30m cúbicos al día y el otro, lleno de nitratos, que solo tiene reservas hasta mayo. El municipio tiene restringidos todos los usos de agua menos, de momento, el consumo humano. Su alcaldesa, María Ángeles Pallarés, pide a la consellería que licite el nuevo pozo del municipio porque la situación será más insostenible cuando lleguen los veraneantes. En este momento está prohibido el uso de agua para las instalaciones deportivas, el riego agrícola o las autocaravanas. Las previsiones apuntan a que este verano no se podrá abrir tampoco la piscina del municipio.

Pasa lo mismo en los pueblos de alrededor y pero también es crítica la situación en otros municipios como Xodos, Benafigos o Ares. En Morella el ayuntamiento ha pedido a sus vecinos un uso responsable del agua a través de un comunicado.

Los regantes de la provincia de Castellón han tomado medidas para optimizar el riego y ya se están utilizando pozos de sequía que permiten utilizar agua de acuífero en lugar de embalsada. El próximo 8 de mayo la Confederación Hidrográfica del Júcar anunciará las restricciones al riego después de declarar la situación de extrema sequía.

Por su parte, los silvicultores advierten que no solo se están secando los pinos en zonas forestales, también los arbustos y la flora salvaje. Adolfo Miravet, presidente de Asociación de Silvicultores de la Comunitat Valenciana asegura que el romero no ha florecido y los brezos han perdido la hoja lo que indica que la vegetación autóctono no soporta el estrés hídrico actual.

En la provincia de Castellón ha llovido este año una media de 60 litros por metro cuadrado, menos que en cualquier zona calificada como desértica.