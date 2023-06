Benlloch rechaza irse al congreso y se queda en Vila-real

El alcalde de Vila-real José Benlloch, ha rechazado la oferta de su partido en la provincia de Castellón de encabezar la lista del PSPV-PSOE para las elecciones generales por nuestra provincia el 23J.

El primer edil que ha ganado las elecciones por el partido socialista, aunque ha perdido la mayoría absoluta ha emitido un comunicado, tras hacerse eco de que algunos medios de comunicación informaban de la posibilidad de ascender a las cortes generales a petición de su partido, y al respecto ha justificado su negativa por los siguientes motivos:

Comunicado del alcalde de Vila-real, José Benlloch

Respecto a las noticias aparecidas en varios medios de comunicación esta semana sobre la posibilidad de que pudiera optar a encabezar la lista del PSPV-PSOE para las elecciones generales por nuestra provincia el 23J, quiero comunicar lo siguiente:

1. Quiero agradecer los apoyos recibidos por muchos compañeros y la dirección de mi partido, PSPV-PSOE, para optar a encabezar esta candidatura. Es un honor y un orgullo siempre representar a un partido en el que milito 30 años.

2. Tras la reflexión oportuna, sólo podría aceptar esta opción siempre que fuera compatible con el trabajo en mi ciudad de Vila-real, que es, como siempre he dicho y demostrado con hechos, lo primero para mí. Hay muchos ejemplos de posibilidad de compatibilizar ambas cosas. Fui diputado autonómico de 2011-2015 en las Cortes Valencianas y alcalde de Vila-real y, gracias al equipo que me acompañó, fue muy bueno para mi ciudad, revalidando la alcaldía en 2015 con mayoría absoluta. También como ahora, en aquella legislatura la Diputación de Castellón, la Generalitat Valenciana, Castellón ciudad y la mayoría de pueblos y ciudades vecinas estaban gobernadas por el PP.

3. Sin embargo, tras la reflexión oportuna y la conversación con mi secretario general provincial, Samuel Falomir, he decidido no optar a dicha candidatura al Congreso. Me quedo en Vila-real, sólo centrado aquí, dedicando todo mi esfuerzo a que la ciudad siga avanzando y ayudando al PSPV-PSOE a recuperar el liderazgo progresista que este provincia y Comunidad merecen.

Dije en mi eslogan “Pensa en Vila-real, primer, per a seguir avançant” a mis vecinos y vecinas y ellos lo han hecho, pese al tsunami vivido, y me han dado su apoyo, ganando las elecciones municipales y pidiéndome diálogo, mensaje que hemos entendido.

Ahora, pensando yo también primero en Vila-real y no en mis intereses, me quedo aquí, como dije que haría mientras considere que mi sitio es este.

Lo mejor está por venir.

Muchas gracias y a recuperar la ilusión. A proteger los derechos y avances conseguidos el 23J.